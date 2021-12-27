В Советском Союзе не было гаджетов, мобильной связи и Интернета. Однако были другие предметы из СССР, которые удивили бы и даже сбили бы с толку молодое поколение

К примеру, раньше женщины крутили волосы на железные горячие бигуди, яйца продавали поштучно, ковры чистили специальными выбивалками, а дети ходили на деревянных ходунках. ТОП-10 предметов “первой необходимости” в СССР, давно вышедших из употребления.

Домашние телефоны

Смартфоны заменили домашние телефоны в первое десятилетие этого столетия. Сейчас в некоторых домах еще сохранились экземпляры, но только как украшение. Также домашние телефоны есть в офисах, но уже в современном варианте.

“Выбивалка” для ковров

Зимой перед праздниками люди устраивали “парад ковров” во дворах, выбивая их от пыли и грязи специальным девайсом – выбивалкой. Сейчас многие лишились ковров на стенах, а для напольных появился пылесос. “Выбивалку” еще можно найти в некоторых домах как упоминание о советском прошлом.

Бигуди

Сейчас женщины не могут представить свою жизнь без профессиональных фенов и гофре. А вот в СССР позволить себе локоны для волос могла не любая женщина. Однако почти у всех дома были железные, а затем и пластиковые бигуди. Железные аксессуары состоят из металлического корпуса и резиновой защелки для фиксации. Бигуди кипятили, а затем обматывали вокруг раскаленного железа влажную прядь волос.

Гимнастический диск

С помощью гимнастического диска можно получить узкую талию, по крайней мере, в это верили женщины в СССР. На такой тренажер становились ногами, а затем делали скручивание вправо и влево. Такие упражнения укрепляли мышцы живота и спины.

Кровати с пружинами

Раньше люди спали на металлических кроватях с очень эластичными пружинами. Они прогибались как гамак. Поэтому вместо ортопедических матрасов в СССР на кровать подкладывали доски, чтобы после сна спина не болела.

“Скотч” для окон

Сейчас почти в каждом доме стоят пластиковые окна, поэтому все давно забыли, как раньше зимой заклеивали щели между стеклом и рамой. В промтоварах продавали специальный бумажный скотч, поскольку в окно задувал холодный ветер.

Керосиновая лампа

С появлением электроэнергии керосиновая лампа начала выходить из употребления. Светильник работал на основе керосина. Сейчас такую ​​лампу можно увидеть разве что в музее или деревне.

Ходунки

Сейчас ходунки для детей выходят из употребления, поскольку врачи доказали, что они негативно влияют на развитие ребенка: неправильно фиксируют таз и стопы. Однако раньше дети умудрялись передвигаться в самодельных ходунках из дерева и без колес.

Весы для яиц

Традиция продавать яйца десятками появилась совсем недавно. В СССР домашние яйца продавали поштучно в соответствии с их весом: чем тяжелее продукт, тем дороже. Продавцы имели даже специальные весы с отметками – маленький, средний, большой и самый большой размер.

Стереоскоп

При помощи стереоскопа фотография становилась объемной. 3D-дисплеи сейчас функционируют по принципу работы устройства, популярного в Союзе.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.