Довольно часто на событиях, насыщенных эмоциями, как положительными, так и отрицательными, люди сначала говорят, а потом думают о сказанном. Эксперты по этикету рассказали какие слова и фразы неуместны на свадьбе и похоронах

Например, некоторые слова, которыми вы хотите утешить скорбящtuj на похоронах человека, могут лишь усилить его боль и горе. И даже на радостных праздниках, таких как свадьба, есть риск сказать совсем неуместны фразы.

Как не попасть в неловкое положение из-за собственного языка, рассказал эксперт по этикету Август Эббот изданию BestLife. Он рекомендует не желать молодоженам удачи, а людям, которые потеряли близкого, не говорить: “Я знаю, что вы чувствуете”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

Что нельзя говорить на свадьбах

1. “Надеюсь, это продлится долго”. Такая фраза, по мнению Августа Эббота, абсолютно неуместна на свадьбе, а если вы ее скажете во время приветствия, то покажетесь грубым и невоспитанным в глазах гостей. Выражая свои надежды на способность брака “продержаться как можно дольше”, вы ставите под сомнение его прочность, а значит и искренность чувств влюбленных.

2.“Желаю удачи”. Эта фраза является традицией, которая уходит корнями в далекое прошлое. Много лет назад на свадьбах приветствовали лишь жениха, желая ему добра и процветания. Невесте же говорили сухое “удачи”, поскольку она ей была необходима для того, чтобы попытаться приручить своего мужа. В XXI веке это скорее будет считаться моветоном, чем уместным тостом. Куда приятнее молодоженам будет услышать: “Желаю хорошей совместной жизни”.

3.Советы неуместны. Даже тетя Валя и дядя Толя, которые прожили 40 лет в браке, не должны рассказывать жениху и невесте о секретах своей долгой совместной жизни. Лучше проявить мудрость и пожелать молодым познать весь вкус семейных будней самостоятельно. Однако, если новоиспеченные муж и жена сами просят совета, не отказывайте им в просьбе.

Что нельзя говорить на похоронах

1.“Я знаю, что вы чувствуете”. Казалось бы, довольно распространенная фраза на похоронах. Но именно она является запрещенной. Так вы обесцениваете горе скорбящего. Каждый из нас испытывает чувства и эмоции по-своему. Как не существует одинаковых снежинок, так и человек уникален в любых проявлениях. Потому, что на самом деле творится на душе у скорбящего, может знать только он.

2.Делитесь личным опытом, если вас попросили. Бывает, что человеку, потерявшему родственника или любимого, непонятно, как справиться с горем и жить дальше. Ему хочется услышать ответ от посторонних – и он просит совета. Если же вам такого предложения не поступало, то уместнее промолчать.

3.Физический контакт не всегда необходим. Прикосновение к плечу, искренние объятия или обмен историями до того времени, пока оба не начнут рыдать, – все это здорово, уверен Эббот. Однако он рекомендует спрашивать человека, которого вы собрались обнять, нужно ли ему это сейчас.

3.Не бойтесь показать эмоции. Эббот советует присутствующим на похоронах открыто выражать свое горе и побудить других скорбящих сделать то же самое, не опасаясь осуждения. “Что вредно, так это делать вид, что вам не больно или извиняться за то, что вы показываете свои чувства”, – подчеркнул эксперт.

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