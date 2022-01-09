“Скажи Путину – НЕТ!” – это лозунг акции, которую украинцы сегодня, 9 января, проводят по всему миру. Компромиссы с агрессором недопустимы, подчеркивают организаторы.

Ее цель заявить международному сообществу и действующей власти, что компромиссы с Путиным недопустимы. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте “5 канал”.

Отмечается, что акцию устраивают накануне переговоров между США и Россией по гарантиям безопасности Украины. Речь идет о взимании Кремлем войск на наши границы и ультиматуме Путина о нерасширении НАТО на Восток. Организаторы призывают пришедших на акцию людей воздержаться от партийной символики.

В столице акция началась в 11:30 на Михайловской площади, в Чикаго, в США акция состоится в 15:00, в Нью-Йорке, США в 14:00. Тех, кто не может физически присутствовать на акции, организаторы призывают сфотографироваться с листом бумаги с надписью – #SayNOtoPutin #UkrainiansWillResist. Или с украинским варианты лозунга – #СкажиПутину_НЕ #Украинцы будут сопротивляться.