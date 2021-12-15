Самые вредные конфеты, которые нельзя давать детям – МОЗ

Скоро в наши дома придут зимние праздники. Очень часто в качестве подарков на день Св. Николая, Рождество и Новый год детям дарят конфеты, но так ли это хорошо?

Министерство здравоохранения Украины считает, что давно пора задуматься над альтернативой сладким подаркам. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Realist

Почему важно отказаться от конфет

В обычных магазинных сладостях слишком велико содержание “свободных сахаров”, которые могут привести к лишнему весу, проблемам с кожей, зубами, заболеваниям сердца. А детям до 2 лет лучше вообще не есть сладкое.

Леденцы и карамельки вообще не несут никакой пользы организму, но плохо влияют на зубы, содержат красители и ими легко подавиться.

Не нужно увлекать детей чем-то с помощью конфет. Даже если это учеба, физическая активность, помощь по хозяйству или хорошее поведение.

ВОЗ рекомендует уменьшить потребление добавленных сахаров до менее, чем 10% от общего количества.

Допустимая суточная доза сахара

Людям которые ежедневно тратят 2000 ккал (большинство взрослых, ведущих малоактивный способ жизни) она составляет до 50г в сутки (10 ч. л.). Но министерство вместе с экспертами ВОЗ рекомендует уменьшить это количество вдвое.

Что дарить вместо конфет

Выбирайте то, что будет не только вкусно, но и полезно – не конфеты, а пастилу без сахара или сухофрукты; не сок и газировку, а морсы, компоты, ягодный чай и др.

Обязательно покупайте сезонные фрукты и овощи – в них много витаминов, клетчатки и антиоксидантов.

Старайтесь избегать продуктов, произведенных на промышленном производстве. Готовьте сладости и вкусности дома. Ведь сейчас так много полезных рецептов в сети.

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