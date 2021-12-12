Самые необычные дома для аренды по всему миру (фото)

Остановка на ночлег — важная составляющая любого путешествия. В потоке впечатлений — комфортный и полноценный сон очень важен. Самые необычные дома для аренды во всем мире

Конечно же все зависит от предпочтений и бюджета: кому-то нравится останавливаться в роскошных апартаментах с удобствами, а кто-то привык везде носить палатку в рюкзаке. Но можно и по-другому. Сделать путешествие еще более удивительным и получить нестандартный опыт и фотографии можно, арендовав необычное жилье. Такие варианты есть в разных уголках мира.

Где арендовать замок, землянку или дом с привидениями, NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина

Вилла морская ракушка

Географическое место: Остров Исла Мухэрес (Isla Mujeres), Мексика

Вилла в тихом месте возле океана, на мексиканском острове Исла Мухэрес привлекает гостей своей необычной формой в виде двух белоснежных домов в форме морских ракушек. При всей экстравагантности сооружения, в каждом доме есть все для комфортного проживания, включая кондиционер и wi-fi. В этом причудливом творении архитектора Эдуардо Окампо практически нет прямых углов, все линии плавно перетекают одна в другую. Не только здания выглядят как ракушка — в интерьерах тоже многократно повторяется тема ракушек. Остров Исла Мухэрес всего 7 км в длину и 650 метров в ширину. Дом стоит в уединенном месте, но это похоже — больше преимущество. Еще одна особенность дома-ракушки — в нем живут гекконы.

Цена за сутки: $400

Землянка в аренду

Географическое место: Моначиль (Monachil), Андалусия, Испания

Чтобы очутиться в прошлом, не нужна машина времени. Достаточно арендовать землянку. С древних времен люди испанского региона Моначиль живут в пещерах. Такой тип жилья сохранился и до наших дней. Отель, состоящий из двух пещер, расположенный в Моначили, старинном андалузском городке у подножия Сьерра-Невады со спокойной и размеренной жизнью. Недалеко от Моначиля находится Гранада с ее великолепным дворцом Альгамбра. По соседству также есть Горнолыжный курорт, а в 30 км от города — Средиземное море. В пещерном доме есть все удобства, к которым привык современный человек, а также терраса с барбекю, откуда открывается красивый вид на город и живописные пейзажи. В летнее время рядом с домом можно купаться в маленьком бассейне.

Цена за сутки: $120

Домики на острове Орка

Географическое место: Сьюард, Аляска, США

Несмотря на расположение в отдаленной пустыне недалеко от Сьоюарда на Аляске, этот отель работает по системе “все включено”. Уединенный островок расположен в Хампи-Коув и включает автономные юрты и каюты с полностью оборудованными кухнями, ванными комнатами, террасами и площадками для барбекю. Отель расположен прямо у воды, откуда открывается панорамный вид на заснеженные горы и острова вдали. Приятным бонусом для гостей станет бесплатное использование каяка, доски для серфинга с веслом и гребных лодок — все входит в стоимость проживания. Также доступные рыболовные снасти, но для рыбалки нужно купить лицензию.

Цена за сутки: $790

Замок Вермонта

Географическое место: Орлеан, Вермонт, США

Если вы мечтали остановиться в замке — то они есть не только в Европе, еще, например, в Америке в Орлеане. Объект расположен недалеко от озера Уиллоуби и государственного парка Уиллоуби-Фоллс на участке площадью 8 га. На территории есть пруд, в котором обитает форель. Замок вмещает до восьми гостей и является одним из самых уникальных арендных объектов в США. Здесь действительно можно почувствовать себя королем — постояльцев угощают изысканными блюдами, в замке есть несколько больших ванных комнат, гидромассажная ванна с видом на пруд, смотровая площадка, с которой можно полюбоваться закатом над горами, а вечером можно устроить посиделки вокруг костра в живописном месте на территории замка.

Цена за сутки: $800

Фермерский дом времен Гражданской войны

Географическое место Геттисберг, Пенсильвания, США

Еще один интересный объект для аренды — фермерский дом с амбаром, который сохранился со времен Гражданской войны в Штатах. Участок расположен в исторической местности Геттисберг, когда частное владение использовалось как больница Конфедерации после битвы при Геттисберге.

Этот район считается одним из самых посещаемых привидениями мест в стране: около 50 000 солдат погибли здесь во время трехдневной битвы. Гостям предлагается отдельный номер с ванной комнатой и старинным декором, но что делает его еще более уникальным, так это возможные соседи по комнате. Сейчас возле дома есть только одна “живая” хозяйка. Однако женщина уверена, что есть много других, которые делят с ней дом и ферму — некоторые в течение сотен лет, но все они доброжелательны.

Цена за сутки: $105

Уютный дворец Марракеша

Географическое место: Марракеш, Марокко

Если Европа и Америка с замками кажутся банальными — всегда можно арендовать дворец в Марокко. Гостям предлагается риад — традиционный марокканский дом с встроенным внутренним двором, расположенный в самом сердце базаров. Помещение покрыто изысканной плиткой и предметами африканского племенного искусства, а вечерами можно любоваться звездным небом через большое потолочное окно. Днем гости могут отдыхать в роскошном райском саду в окружении экзотических растений и птиц.

Цена за сутки: $540

Зеркальный дом

Географическое место: Питтсбург, Пенсильвания, США

Это по праву самый нестандартный дом в Питтсбурге, расположенный в тихом пригороде недалеко от Лисьей часовни. Объект украшен большим количеством зеркал как внутри, так и снаружи. Благодаря этому пространство кажется огромным.

Раньше этот дом принадлежал художнику, в нем была студия и мастерская. Кроме зеркал, интерьер содержит множество произведений искусства и мебели.

Гостям предоставляется спальня с отдельным входом. В номере есть все удобства — ванная, кухня, просторная гостиная, библиотека, домашний кинотеатр, пруд на заднем дворе, сад, веранда и многое другое.

Цена за сутки: $175

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