В 2022 году в Вашингтоне планируют открыть первый ресторан украинской кухни. Об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

«После того, как нам удалось довольно быстро открыть Украинский дом, и он действительно стал таким центром, сейчас очень активно работаем над идеей открытия украинского ресторана, потому что в Вашингтоне, к сожалению, до сих пор нет украинского ресторана», – указала Маркарова.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Радио Свобода.

По ее словам, запрос на украинскую кухню в американской столице есть и, к тому же, кухня – «очень большой инструмент нашей культурной дипломатии».

«Наша кухня очень вкусная, мы видим это на приемах, которые устраиваем регулярно в посольстве, в Украинском доме, что и вареники, и голубцы, и все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем», – рассказала Маркарова.

Самым известным украинским рестораном в Соединенных Штатах является ресторан «Радуга» в Нью-Йорке. Американский журнал Esquire включил именно это заведение в список “100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять”.

Ресторан очень популярен среди американцев и предлагает большой выбор блюд украинской кухни, включая более десяти видов вареников и не один рецепт борща.

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