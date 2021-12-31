Не для всех Новый год 2022 наступит в одно время. Кто встречает его первым и в каком порядке Новый год встречают разные страны

На Кирибати Новый год наступает 31 декабря в 12:00 по киевскому времени

Первыми Новый год встретили жители Кирибати – островного государства, расположенного в западной части Тихого океана. На Кирибати Новый год наступает 31 декабря в 12: 00 по киевскому времени. Об этом сообщает “Дивогляд”, передает NNS.

В 1994 году кандидат в президенты этой страны пообещал, что если выиграет выборы, добьется того, что жители Кирибати будут встречать Новый год раньше всех. Поэтому после выборов страна разделилась на три часовых пояса, и теперь в самой восточной части праздник встречают первыми на планете.

Через 15 минут к празднованию Нового года подключается остров Чатем, который принадлежит Новой Зеландии. Этот остров удален от основных островов Новой Зеландии и находится в отдельном часовом поясе.

Жители Новой Зеландии и полярники с Южного полюса в Антарктиде встречают Новый год в 13: 00 по киевскому времени

В 14:00 по киевскому времени Новый год встретят жители крайней Восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов, Науру, Тувалу.

В 15:00 по киевскому времени 2022-й наступит на части Восточной Австралии – Сидней, Мельбурн, Канберра и некоторых тихоокеанских островах Вануату, Микронезия, Соломоновы острова и тому подобное.

Жители Японии и Северной и Южной Кореи встретя Новый год в 17:00 по киевскому времени

В 18:00 по киевскому времени 2022-й приходит на территорию Австралии и на часть Юго-Восточной Азии. В этот временной промежуток также попадает Китай.

В 19:00 по Киеву Новый год встречают в Индонезии и на остальной части Юго-Восточной Азии.

В 19:30 праздник приходит на Мьянму, в 20:00 – в Бангладеш, Шри-Ланку и часть России, а именно Новосибирск и Омск.

В 20:15 Новый год будут отмечать в Непале, а еще через 15 минут праздник наступит и в Индии.

31 декабря в 21:00 по киевскому времени празднование Нового года переносится в Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и часть России (Екатеринбург, Уфа).

В 21:30 к празднованию присоединятся в Афганистане. А в 22:00 Новый год будут встречать в Армении, Азербайджане, части России и в Грузии.

Через 12 часов после празднований Нового года в Кирибати праздник приходит в Восточную Европу – Румыния, Греция, Украина. В это же время Новый год встречают в Турции, Израиле, Финляндии.

1 января в 01: 00 по Киеву Новый год наступает в странах Западной и Центральной Европы, а также на части Африки.

В 04:00 по киевскому времени (+16.00) отмечать Новый год начинают в Бразилии.

На острове Ньюфаундленд (Канада) Новый год наступает в 05:30 по Киеву.

Восточная Канада, многие острова Карибского бассейна, а также часть Южной Америки Новый год начинает праздновать Новый год в 6 утра.

В 07:00 Новый год наступает в восточной части Канады (Оттава) и США – Вашингтон и Нью-Йорк.

Жители государства Самоа встречают Новый год самыми последними. Здесь праздник наступает в 13: 00 1 января по киевскому времени.

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