Вкусный, сытный и настоящий зимний салат – «Оливье», который у многих ассоциируется с Новым годом и зимними праздниками. История создания салата

Сейчас рецептов этого салата очень много – на любой вкус, с мясом, колбасой и даже морепродуктами.

Про историю создания вкусного салата и приготовления его по старинному 100-летним рецептом от создателя салата – Люсьена Оливье NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

Немного истории

Люсьен Оливье – повар французского происхождения, который в 1860-80-х годах держал в Москве ресторан “Эрмитаж”, где впервые был создан знаменитый салат. Следует отметить, что изначально блюдо носило название “Майонез из дичи”.

Согласно истории, главными ингредиентами блюда были:

ассорти из мяса рябчиков

раковые шеи

черная икра

желеобразный бульон

каперсы

А вот картофель и яйца тогда использовали не как основу, а как украшение к блюду.

Легенда гласит, что однажды один из посетителей небрежно смешал все ингредиенты у себя на тарелке и ему очень понравилось то, что в результате получилось. После этого именно за этим новым салатом во французскую ресторацию стояла очередь.

Ингредиенты для настоящего салата “Оливье”

картофель – 5 шт.

перепела или рябчики – 2 шт.

говяжий язык – 300 г

свежие огурцы – 1-2 шт.

соленые огурцы – 1-2 шт.

черная икра – 100 г

листья салата – 100-200 г

каперсы – 30-40 г

оливки – 10-20 шт.

консервированные крабы – 100 г

домашний майонез на перепелиных яйцах – 200 г



Майонез

яйца перепелиные – 5 шт.

подсолнечное масло – 1/2 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

горчица – 1/2 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель и говяжий язык. Перепелки можно запечь и нарезать крупными кусками. Порежьте картофель, а также язык, огурцы. Оливки и каперсы также мелко нарежьте. Готовое крабовое мясо нарежьте средними кусками. Майонез: взбейте яйца с маслом и горчицей, добавьте сахар, соль, лимонный сок, тщательно перемешайте.

Собираем салат: переложите ингредиенты слоями, щедро смазывая майонезом, положите на блюдо листья салата и сверху украсьте салат черной икрой.

Какие блюда готовили в СССР на дни рождения – кулинарные шедевры, которые популярны до сих пор