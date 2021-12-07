Вкусный, сытный и настоящий зимний салат – «Оливье», который у многих ассоциируется с Новым годом и зимними праздниками. История создания салата
Сейчас рецептов этого салата очень много – на любой вкус, с мясом, колбасой и даже морепродуктами.
Про историю создания вкусного салата и приготовления его по старинному 100-летним рецептом от создателя салата – Люсьена Оливье NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL
Немного истории
Люсьен Оливье – повар французского происхождения, который в 1860-80-х годах держал в Москве ресторан “Эрмитаж”, где впервые был создан знаменитый салат. Следует отметить, что изначально блюдо носило название “Майонез из дичи”.
Согласно истории, главными ингредиентами блюда были:
- ассорти из мяса рябчиков
- раковые шеи
- черная икра
- желеобразный бульон
- каперсы
А вот картофель и яйца тогда использовали не как основу, а как украшение к блюду.
Легенда гласит, что однажды один из посетителей небрежно смешал все ингредиенты у себя на тарелке и ему очень понравилось то, что в результате получилось. После этого именно за этим новым салатом во французскую ресторацию стояла очередь.
Ингредиенты для настоящего салата “Оливье”
- картофель – 5 шт.
- перепела или рябчики – 2 шт.
- говяжий язык – 300 г
- свежие огурцы – 1-2 шт.
- соленые огурцы – 1-2 шт.
- черная икра – 100 г
- листья салата – 100-200 г
- каперсы – 30-40 г
- оливки – 10-20 шт.
- консервированные крабы – 100 г
- домашний майонез на перепелиных яйцах – 200 г
Майонез
- яйца перепелиные – 5 шт.
- подсолнечное масло – 1/2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- горчица – 1/2 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите картофель и говяжий язык.
- Перепелки можно запечь и нарезать крупными кусками.
- Порежьте картофель, а также язык, огурцы.
- Оливки и каперсы также мелко нарежьте.
- Готовое крабовое мясо нарежьте средними кусками.
- Майонез: взбейте яйца с маслом и горчицей, добавьте сахар, соль, лимонный сок, тщательно перемешайте.
Собираем салат: переложите ингредиенты слоями, щедро смазывая майонезом, положите на блюдо листья салата и сверху украсьте салат черной икрой.
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