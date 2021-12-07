Необычный “Оливье” по старинному рецепту создателя салата Люсьена Оливье

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Вкусный, сытный и настоящий зимний салат – «Оливье», который у многих ассоциируется с Новым годом и зимними праздниками. История создания салата

Сейчас рецептов этого салата очень много – на любой вкус, с мясом, колбасой и даже морепродуктами.

Про историю создания вкусного салата и приготовления его по старинному 100-летним рецептом от создателя салата – Люсьена Оливье NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

Немного истории

Люсьен Оливье – повар французского происхождения, который в 1860-80-х годах держал в Москве ресторан “Эрмитаж”, где впервые был создан знаменитый салат. Следует отметить, что изначально блюдо носило название “Майонез из дичи”.

Согласно истории, главными ингредиентами блюда были:

  • ассорти из мяса рябчиков
  • раковые шеи
  • черная икра
  • желеобразный бульон
  • каперсы

А вот картофель и яйца тогда использовали не как основу, а как украшение к блюду.

Легенда гласит, что однажды один из посетителей небрежно смешал все ингредиенты у себя на тарелке и ему очень понравилось то, что в результате получилось. После этого именно за этим новым салатом во французскую ресторацию стояла очередь.

Ингредиенты для настоящего салата “Оливье”

  • картофель – 5 шт.
  • перепела или рябчики – 2 шт.
  • говяжий язык – 300 г
  • свежие огурцы – 1-2 шт.
  • соленые огурцы – 1-2 шт.
  • черная икра – 100 г
  • листья салата – 100-200 г
  • каперсы – 30-40 г
  • оливки – 10-20 шт.
  • консервированные крабы – 100 г
  • домашний майонез на перепелиных яйцах – 200 г

Майонез

  • яйца перепелиные – 5 шт.
  • подсолнечное масло – 1/2 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • горчица – 1/2 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель и говяжий язык.
  2. Перепелки можно запечь и нарезать крупными кусками.
  3. Порежьте картофель, а также язык, огурцы.
  4. Оливки и каперсы также мелко нарежьте.
  5. Готовое крабовое мясо нарежьте средними кусками.
  6. Майонез: взбейте яйца с маслом и горчицей, добавьте сахар, соль, лимонный сок, тщательно перемешайте.

Собираем салат: переложите ингредиенты слоями, щедро смазывая майонезом, положите на блюдо листья салата и сверху украсьте салат черной икрой.

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