Некоторые бытовые приборы продолжают работать даже после того, как вы их отключили

Мало кто вытаскивает каждый раз из розетки телевизор или ноутбук, однако, это нужно делать, если вы хотите экономить на оплате электроэнергии. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Приставка для цифрового TV

Приставка для цифрового телевидения работает даже после выключения. Электроэнергии она потребляет не много – в сумме около 12 гривен в год. Кажется, это мелочь, но копейка к копейке – и получается кругленькая сумма.

Телевизор

Когда мы нажимаем кнопку на пульте, чтобы выключить ТВ, мы на самом деле не выключаем его, а лишь переводим в спящий режим. В таком состоянии телевизор потребляет электроэнергии примерно на 15 гривен в год.

Зарядка без телефона

Зарядное устройство потребляет электроэнергию, даже если оно просто включено в розетку. Поэтому не оставляйте зарядку, когда она уже выполнила свою работу. Большинство современных зарядок являются энергосберегающими, что позволяет их владельцам экономить.

Ноутбук

Даже в спящем режиме компьютеры и ноутбуки продолжают работать и потреблять электричество – в сумме на 55 гривен в год.

Техника с таймером

Работающий таймер на бытовых приборах говорит о том, что техника продолжает потреблять электричество. Выключая микроволновку или бойлер из розетки, можно сэкономить более 60 гривен в год.

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