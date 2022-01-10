Лучшие фильмы и актеры – “Золотой глобус” 2022

Кто стал триумфатором 79-й церемонии премии “Золотой глобус”?

В ночь на 10 января в Лос-Анджелесе прошло одно из главных кинособытий года – состоялась 79-я церемония вручения премии “Золотой глобус”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Дивогляд.

В этом году награждение состоялось в формате закрытой вечеринки в отеле Beverly Hilton. После скандала прошлого года, когда телеканал NBC отказался транслировать церемонию из-за “недостаточного расового разнообразия в составе жюри”, в этот раз вечер прошел без онлайн-трансляции.

Недавно организаторы премии заявили, что пополнили состав жюри 22 новыми членами.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, в зале присутствовали лишь лауреаты, члены жюри и организаторы. Гостей и прессы на вечеринке не было.

Главные награды забрал драматический фильм режиссера и сценаристки Джейн Кэмпион “Власть пса”. Фильм, снятый по одноименному роману Томаса Сэвиджа, победил в номинациях Лучший драматический фильм, Лучший режиссер и Лучший актер второго плана.

Бенедикт Камбербэтч, исполнивший главную роль, боролся за звание самого лучшего актера, но в этой номинации награду забрал Уилл Смитт за роль в фильме “Король Ричард”.

Лучшей актрисой была признана Николь Кидман, сыгравшая в ленте “быть Рикардо”.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ “ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС” 2022

Лучший сериал в жанре мюзикл или комедия – “Хитрости”

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия – “Вестсайдская история”

Лучший драматический сериал – “Наследники”

Лучший драматический фильм – “Власть пса”

Лучший режиссер-Джейн Кэмпион, “Власть пса”

Лучший сценарий – Кеннет Брана, “Белфаст”

Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или фильме, снятом для телевидения – Кейт Уинслет, “Мейр из Исттауна”

Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Рейчел Зеглер,”Вестсайдская история”

Лучшая актриса в драматическом сериале – Эм Джей Родригес,”Поза”

Лучшая актриса в драматическом фильме – Николь Кидман,”Быть Рикардо”

Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБоуз, “Вестсайдская история”

Лучшая актриса второго плана в сериале, анталогии или фильме, снятом для телевидения – Сара Снук, “Наследники”

Лучшая актриса в сериале жанра мюзикл или комедия – Джин Смарт,”Хитрости”

Лучший актер в мини-сериале, антологии или фильме, снятом для телевидения – Майкл Китон,”Ломка”

Лучший актер в мюзикле или комедии – Эндрю Гарфилд, “Тик-так, бум!”

Лучший актер в драматическом телесериале – Джереми Стронг, “Наследники”

Лучший актер в сериале жанра мюзикл или комедия – Джейсон Судейкис, ” Тед Лассо”

Лучший актер второго плана – Коди Смит-Макфи, “Власть пса”

Лучший актер в драматическом фильме – Уилл Смит,”Король Ричард”

Лучший актер второго плана в сериале, анталогии или фильме, снятом для телевидения – О Йон Су,”Игра в кальмара”

Лучшая оригинальная музыка – Ханс Циммер, “Дюна”

Лучший мини-сериал, антология или фильм, снятый для телевидения – “Подземная железная дорога”

Лучший фильм на иностранном языке – “Сядь за руль моей машины”

Лучший анимационный фильм – “Енканто”

Лучшая оригинальная песня – No Time to Die,” не время умирать “ — Билли Айлиш, Финнеас О’Коннел

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