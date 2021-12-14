Как отличить аллергию на холод от чувствительности кожи

Если после улицы кожа на лице и руках не просто краснеет, а зудит, отекает, то можно заподозрить аллергию на холод. Как провести “ледовый” тест и не только

Чаще всего покраснение и сухость кожи в зимний период вызваны погодой, резкой сменой температур, недостаточным увлажнением. Но бывают случаи, когда при контакте с холодным воздухом кожа сильно краснеет, зудит, отекает. Как распознать аллергию на холод и можно ли с ней справиться, рассказала аллерголог клиники аллергологии и иммунологии Air DOC Анастасия Левченко.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Сегодня.

Разве аллергия на холод бывает?

Даже + 4 “за бортом”, а не только сильный мороз способны привести к аллергическим реакциям организма. Конечно, если вы возвращаетесь с прогулки с милым румянцем на лице, то повода для беспокойства скорее всего нет. О патологической реакции организма на холод “расскажут” определенные симптомы.

Дрожь, мурашки от холода – это не аллергия, все легко прекратить, если тепло одеться. Но есть такие люди, которые в холодное время года не могут спастись даже теплой одеждой: на их теле появляется сыпь, волдыри, даже ломота в суставах

Точной статистики, сколько людей в мире и Украине страдают от холодовой аллергии, нет, – говорит Анастасия Левченко, – но максимум аллергических реакций на низкие температуры медики наблюдают у людей уже с 15 лет и до 35. И больше аллергии на холод подвержены женщины, чем мужчины.

Сильный ветер и очень влажный воздух усугубляет картину реакций организма на холод, хотя аллергия на низкую температуру – это совсем не типичная аллергическая реакция. Поэтому важно отследить, как себя ведет ваш организм и действительно ли он реагирует именно на холод.

Почему возникает аллергия на холод?

Классическая аллергия проявляется реакцией организма на какое-либо вещество (аллерген), которое он начинает воспринимать, как опасность. Например, белок молока – в таком случае организм вырабатывает антитела к аллергену.

Но холод – это физический фактор, а не вещество, развитие аллергии на холод связано с выделением в организме особых белков криоглобулинов. Эти белки под воздействием низких температур образуют иммунные комплексы.

И активируют вещество гистамин, который и вызывает аллергическую реакцию. То есть холод – это пусковой механизм, а вот настигнет ли вас холодовая аллергия или нет – зависит от генетических факторов.

Как понять, что у вас аллергия на холод

Обратите внимание не только на мороз и холодный воздух, а также на реакцию кожи при ее контакте с холодной водой, напитками, холодными предметами.

при ее контакте с холодной водой, напитками, холодными предметами. Если помимо отека, покраснения и зуда появились слезы на глазах, глаза покраснели, начался кашель, чихание, насморк, заложило нос, а также повелась сыпь и даже волдыри на коже – то скорее всего это аллергическая реакция.

Первым проявлениям холодовой аллергии считается классическая крапивница – ярко-красная сыпь, часто с отечностью, волдырями и зудом. Если действие холода продолжается, может появиться головная боль, озноб, повышение температуры.

Опасна аллергия на холод и тем что, у такого человека отекают губы, слизистые оболочки рта, горла. А после того как он выпил холодное, может начаться помимо отека сильный кашель, вплоть до нарушения дыхания,- говорит Анастасия Левченко, – В моей практике бывали случи, когда у пациента развивается отек гортани с нарушением дыхания, анафилаксия. Для таких людей холодный душ или ныряние в прорубь может стоить жизни!

Как протестировать себя на холодовую аллергию

Не всегда покраснение и шелушение кожи – симптом именно аллергии на холод. Убедиться, что причина именно в низкой температуре, поможет “тест с кубиком льда”.

Тест со льдом – самый простой домашний способ определить, есть ли реакция на холод или нет

Такой тест – самый простой домашний способ определить, есть ли реакция на холод или нет:

возьмите кубик льда и положите на ладонь, можно на запястье.

подержите 3-5 минут, если место контакта кожи со льдом быстро краснеет, появилась сыпь, волдыри, то это явный признак аллергии, при котором следует обратиться к аллергологу.

Как себе помочь при аллергии на холод?

! Важно знать, что реакция на холод может быть следствием серьезных внутренних заболеваний или хронических патологий,

Аллергия на холод может развиться на фоне сниженного иммунитета или стресса / Фото: freepik.com

. Врачи разделяют несколько видов аллергии на холод.

Это холодовой дерматит, холодовая крапивница, холодовой конъюнктивит, холодовой ринит, холодовая астма и другие. Выяснить, при какой именно температуре “включается” реакция на холод, поможет самый современный метод – это TempTest.

Чтобы реакция на холод была как можно меньше, важно свести к минимуму контакт с холодом, стараться не переохлаждаться. Фармацевтические же средства устраняют только симптомы, но саму проблему не решают.

Также выбирайте одежду из натуральных тканей, наносите на кожу специальные кремы; на губы – бальзам. Еще обязательно стоит обратиться к аллергологу, пройти диагностику и получить рекомендации специалиста, как правильно снять острые симптомы аллергии на холод. Дальнейшие схемы лечения холодовой аллергии идентичны со схемами лечения истинной аллергии.

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