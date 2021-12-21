Как изобрели вакцинацию и какие болезни она помогла победить

На протяжении всей истории человечества время от времени его изнуряли опустошительные эпидемии смертоносных болезней. Они по количеству жертв часто превосходили самые кровавые войны. В конце концов люди изобрели вакцинацию – единственный действенный способ противодействия целому ряду смертельных болезней

Вот только путь к спасению оказался длинным и тернистым. Предлагаем вспомнить историю возникновения вакцинации – и попытаться сосчитать, сколько миллионов жизней позволили спасти вакцины.

Эпидемия продолжительностью в два тысячелетия

Наибольшим стимулом для изобретения вакцинации и вместе с тем – наиболее убедительным свидетельством ее эффективности стала пандемия черной оспы. По подсчетам историков, эта болезнь терзала человечество не менее 2 тыс. лет.

Первые упоминания об этой болезни датированы 3 веком до нашей эры. А описания симптомов черной оспы ученые нашли еще в египетском папирусе времен Аменофиса I (4 тыс. лет до нашей эры).

Черная оспа опустошала поселение Римской империи. В средневековой Европе ежегодно оспой болели до 12 млн человек. Приблизительно каждый третий больной – умирал, значительная часть тех, кому посчастливилось выжить, – слепли. Даже в 18 веке черная оспа ежегодно убивала около 400 тыс. европейцев. А на протяжении 20 века смертность от оспы, по отдельным подсчетам, достигла 300 млн. человек. Так что только в прошлом веке эта болезнь унесла больше жизней, чем все войны в истории вместе взятые.

В то же время болезнь не считалась ни с состоянием, ни со статусом. Ибо убивала и рабов, и монархов. Известны случаи смертей от оспы римских императоров и не менее 6 европейских королей.

Как пандемия черной оспы изменила мир

Приблизительно столько же, сколько человечество страдает от черной оспы – продолжались и попытки если не обуздать ее, то хотя бы попытаться спасти жизнь тем, кто подцепит инфекцию. И тут на помощь пришло наблюдение: те, кто переболел оспой и смог выжить – больше никогда не заражался этой болезнью. Это наблюдение пытались использовать во благо людей в арабских странах еще в 9 веке нашей эры. И активно практиковали в странах Африки, Индии и Китае. Так возник прототип современной вакцинации: вариоляция.

Этот процесс заключался в искусственном заражении человека черной оспой. Для этого медики брали гной из струпьев у больного оспой – и втирали его в кожу здорового человека. И для 90% решившихся на подобную манипуляцию все обходилось сравнительно легким течением болезни и формированием пожизненного иммунитета. Остальным везло не так сильно: они болели тяжело, выживали не все. Однако летальность в 3-5% существенно отличалась от присущей черной оспе смертности на уровне 30%. Люди готовы были мириться и с риском серьезно заболеть и умереть после этой процедуры, и с тем, что ее использование порой становилось причиной новых эпидемических вспышек.

Впоследствии вариоляцию начали активно использовать и в Европе.

Делали это, пока в конце 18 века мало кому известный на тот момент британский врач Эдвард Дженнер не провел первую в истории вакцинацию – в том виде, в каком ее знаем мы.

И этим Дженнер навсегда вписал свое имя в историю. Он сохранил жизнь сотням миллионов, если не миллиардам людей.

Случилось это так. Дженнер, как и другие медики до него, обратил внимание на то, что люди, которые переболели “болезнью доярок”, то есть заразились коровьей оспой – становились неуязвимыми к черной оспе. И в 1796 году он ввел возбудитель коровьей оспы сыну своего садовника. Предположение врача нашли подтверждение: малыш перенес искусственное заражение легко и получил иммунитет от черной оспы.

Метод Дженнера очень быстро получил признание.

Уже через несколько лет в Италии вакцины начали производить в промышленных масштабах. А к середине 19 века прививка от оспы стала обязательной и бесплатной на родине вакцинации – в Великобритании.

Кстати, эта страна последовательна в своем определении достижений медицины, в частности, и в области предотвращения болезней. Так, по состоянию на середину декабря 2021 г. от COVID-19 в Соединенном Королевстве полностью вакцинировались 69,6% граждан, одну дозу получили 75% жителей Великобритании. И хотя сейчас в стране болеет 1 млн 246 тыс. человек, в госпитализации нуждались всего чуть более 800 человек. А средние показатели смертности от этой болезни – в разы меньше человеческих потерь даже год назад. В отдельные дни в Великобритании смерти от коронавируса не фиксируют вообще.

Так в свое время было и с черной оспой. Положительный пример Великобритании по внедрению обязательной и бесплатной вакцинации от этого смертельного недуга взяли на вооружение и другие страны Европы. И за следующие сто лет болезнь, выкашивавшая человечество около двух тысячелетий, была полностью укрощена. Последний случай заражения в естественных условиях был зафиксирован в Сомали осенью 1977 года. А через год черная оспа унесла последнюю человеческую жизнь: в сентябре 1978 года после заражения этой болезнью в лаборатории скончалась 40-летняя медицинский фотограф Дженет Паркер.

В 1980 году ВООЗ констатировала: черная оспа окончательно побеждена. А ее возбудители сейчас существуют только в нескольких лабораториях мира.

Какие еще болезни помогли обуздать вакцины

Изобретение Дженнера позволило обуздать и ряд других опасных заболеваний. Следовательно – вакцинация помогла спасти миллионы жизней. Хотя в случае с корью, туберкулезом, бешенством, дифтерией и полиомиелитом повторение головокружительного успеха преодоления черной оспы достичь не удалось. В значительной степени – из-за появления и массового распространения антивакцинальных движений.

Вирус этой болезни распространяется воздушно-капельным путем и провоцирует высокую температуру и сыпь на теле. При тяжелом течении заболевания вызывает диарею, пневмонию и воспаление оболочек мозга и может вызвать смерть. В то же время, болезнь очень заразна: по наблюдениям ученых, после контакта с инфицированным гарантированно заболевают 9 из 10 человек. И особенно опасна она для детей младше 5 лет.

До изобретения вакцины очень много людей погибло

До изобретения вакцины от кори в 1963 году эта болезнь ежегодно убивала около 2,6 млн человек в мире. После старта массовой вакцинации от этого заболевания летальность удалось значительно снизить. Однако вирус до сих пор представляет угрозу. К примеру, в 2019 году корь унесла жизни более 207 тыс. человек в мире. И эта цифра может оказаться далеко не самой большой. Потому что из года в год растет количество людей, отказывающихся от вакцинации от кори или из религиозных соображений, или из-за искусно подогретых манипуляторами от науки страхов (например, давно опровергнутый тезис о том, что эта вакцина вызывает у детей аутизм).

И Украина на протяжении последних нескольких лет входит в десятку стран с наибольшим уровнем заболеваемости корью. А в 2018 году возглавила этот ужасный рейтинг, обогнав даже страны Африки. Что и неудивительно: по данным Минздрава, по состоянию на 1 октября 2021 года в нашем государстве плановую вакцинацию от кори прошли чуть больше половины детей: первую прививку в 1-летнем возрасте получили 57,6% детей, вторую, в 6 лет – 62, 4%.

Полиомиелит

Эта болезнь, возбудитель которой поражает нервную систему, убивает не всегда. Но способна сделать невыносимой жизнь для тех, кто ею заболел. Ведь она вызывает неизлечимый паралич. В случаях, когда паралич распространяется на легкие (а это, по наблюдениям врачей, происходит при каждом десятом случае заражения) – человек погибает от удушья в страшных муках.

Уязвимыми к полиомиелиту являются дети до 5 лет.

Вакцину от полиомиелита изобрел в 1952 году американец Джонас Салком. Спустя 9 лет другой американский врач, Альберт Сейбина, усовершенствовал изобретение коллеги. Он предложил версию вакцины, которую можно было вводить не в виде инъекции, а в виде капель. С 1988 г. в ВООЗ начали реализовать программу по массовой вакцинации от полиомиелита по всему миру. И эти усилия оказались не напрасны: сейчас в мире фиксируются лишь единичные случаи этого заболевания. В том числе и в Украине. Ведь в 2021 году в Ровенской области обнаружили заболевание полиомиелитом у 6 детей. Еще 5 малышей заболели в Закарпатье, одна из девочек сейчас парализована. Все эти дети не были вакцинированы. И хотя мама парализованного ребенка в Закарпатье, как сообщали СМИ, “изменила свое отношение к вакцинации” после трагедии – ее ребенку это вряд ли поможет: медики до сих пор не берутся прогнозировать, сможет ли он когда-нибудь самостоятельно ходить.

А вот 47% других детей – именно столько детей по состоянию на ноябрь 2021 не получили вакцины от полиомиелита – изменение отношения родителей к вакцинации еще может помочь. Ибо с одной стороны, в этом выборе – давние фото детей с изуродованными полиомиелитом конечностями, гуляющие в соцсетях с подписью “Последствия вакцинации”. А с другой – здоровье, а может – и жизнь собственного ребенка. Ведь, по подсчетам ученых, изобретение вакцины от полиомиелита позволило сохранить по меньшей мере 1,5 млн жизней. А также избавило еще 18 млн детей от перспективы провести остальную жизнь прикованными к постели.

Холера и чума

Две страшные болезни, веками свирепствовавшие в разных уголках мира. Три крупнейшие пандемии чумы, по разным подсчетам, унесли от 75 до 200 млн жизней. А одна из 7 самых масштабных волн пандемии холеры в конце 19 века убила не менее миллиона человек. И к изобретению вакцин против этих болезней непосредственное отношение имеет наш соотечественник, выпускник Одесского университета Владимир Хавкин. Благодаря изобретенной им вакцине от холеры, например, которой в Индии в разгар эпидемии было привито около 4 млн человек, удалось спасти не менее 100 тыс. жизней.

Кстати, свою вакцину от холеры Хавкин разработал за считанные недели (привет современным антивакцинаторам, считающим, что при нынешнем развитии медицины и при наличии современных технологий эффективную вакцину от коронавируса сравнительно быстро разработать невозможно). И ее, и собственную вакцину от чумы Хавкин сначала ввел самому себе – зная, что в случае малейшей погрешности или просчета гарантированно умрет. Впрочем, это первое испытание стало успешным. Дальше последовало введение вакцины добровольцам. И только потом – массовая вакцинация в Индии.

Кроме упомянутых болезней, вакцинация позволила обуздать столбняк, бешенство, затормозить распространение туберкулеза, остановить пандемию “испанки”, снизить количество летальных исходов от разных штаммов гриппа и целого ряда других болезней. Изобретение Дженнера и наработка тысяч ученых, работавших над вакцинами и сыворотками после него, дали шанс на жизнь миллионам людей, которые раньше были бы обречены.

Коронавирусная инфекция

Среди них – и те, кого мог убить COVID-19, если бы им не удалось получить защиту от него и отделаться “легким испугом”.

По данным ВООЗ, к концу ноября этого года таких скопилось уже около полумиллиона. Представьте: не менее 470 тыс. человек в возрасте 60+ в мире продолжают жить только благодаря вакцинированию!

На изобретение вакцины от COVID-19 ушел почти год. Это при том, что на поиски спасения от вируса были брошены беспрецедентные усилия ученых и национальных правительств по всему миру и невероятные средства. Нынешние вакцины сложно сравнить с изобретением Дженнера или его последователей. Ведь они стали еще более безопасными и эффективными. Да и механизм действия современных вакцин основывается не только на традиционном введении ослабленного вируса в организм, но и на, скажем, принципе “обучения” собственному иммунитету человека приемам борьбы с возбудителем коронавируса на уровне РНК.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL