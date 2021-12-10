Как достаток влияет на состояние здоровья

Психолог Татьяна Павлова пояснила влияние достатка на состояние здоровья

Специалист объяснила, что сама по себе нехватка денег не так влияет на самочувствие, как склонность людей сравнивать себя с окружающими. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Свидетель.

На этом фоне у человека развивается чувство неполноценности, которое зачастую приводит к состоянию хронического стресса, что, очевидно, пагубно влияет как на психическое, так и физическое здоровье.

“Возможность сравнивать то, что у вас есть с ресурсами других людей, делает нас менее удовлетворенными. Осознание того, что “у меня меньше, чем у других”, — может быть не менее, а то и более сильным стрессором, чем низкий доход”, — говорит психолог.

Однако, она пояснила, что для минимизации такого влияния финансового фактора помогает человеку выстраивание теплых эмоциональных отношений с родными и близкими

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