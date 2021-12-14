Дети «живут» в смартфонах: как снизить вредное влияние гаджетов

Многие родители сегодня жалуются, что дети «живут» в смартфонах. Врачи рассказали, как гаджеты влияют на здоровье детей и как снизить их вредное воздействие

Виртуальная реальность настолько заполонила жизнь мальчиков и девочек, которые вместо живого общения с друзьями отправляют им сообщения, а не звонят. Что делать рассказывает заведующая кафедрой детских и подростковых заболеваний Галина Бекетова. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте internet.ua

— Это крайне важная проблема: дети не просто теряют время, а и наносят вред здоровью — объясняет заведующая кафедрой детских и подростковых заболеваний Национального университета здравоохранения имени П. Л. Шупика МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины Галина Бекетова. — У них ухудшаются зрение, слух, особенно когда используются наушники (обычно на одно ухо, которое со временем начинает хуже слышать). Страдает позвоночник: дети сидят согнувшись. А статическая поза — нефизиологическая. Однако самая серьезная проблема, на мой взгляд, в том, что дети постепенно теряют навыки живого общения. Они живут в виртуальной реальности, а не в реальной жизни. — Если родители также много времени «сидят» в гаджетах, то дети берут пример, даже несмотря на то, что папа или мама говорят: так не надо делать. Где выход? Частично он в том, чтобы дать ученикам младших классов телефоны старого поколения — простые кнопочные, без закачанных игр и подключение к Интернету.

— В Китае для детей власть ввела ограничения в отношении пользования компьютером. Излучения с экрана стимулируют центральные нервные структуры. И дети, которые вечером поработали или даже поиграли, плохо спят. Часто бывает, что обострение какой-либо хронической болезни (функциональной или органической — чаще это касается заболеваний органов пищеварения), возникает именно у тех школьников, которые готовятся к экзамену, потому что они нарушают физиологический ритм сна, работая на компьютере до четырех-пяти часов утра. — Нарушен ритм сна и отдыха, ухудшается нормальная жизнедеятельность организма. Формируются или обостряются функциональные расстройства. Наконец имеем то, что имеем: 91 процент детей, заканчивая 11-й класс, страдает какой-то хронической патологией. То есть условно здоровыми можно назвать лишь девять процентов выпускников. Это ненормально: больные дети в будущем будут рожать больных потомков.

Кроме вреда для здоровья существует и другое негативное влияние гаджетов

Еще одна проблема, по словам Бекетовой Галины, в том, что когда люди общаются, то обмениваются своей энергией. От этого улучшается настроение, появляется бодрость, энергичность. А виртуальное общение ограничивает эмоциональное развитие, обедняет его.

— Кстати, сейчас в мире есть международная стратегия для детей первых пяти лет (она внедрена и в нашей стране) — интегрированное ведение болезней детского возраста, — рассказывает Галина Владимировна. — Там есть один пункт, на мой взгляд, чрезвычайно важный — относительно того, насколько ребенок эмоционально теплый или холодный в общении. Сейчас мамы-бизнесвумен через полтора-два месяца после рождения малыша уходят на работу, оставляя ребенка на няню, в лучшем случае (если повезет) — на бабушку. — Обязанность няни — чтобы ребенок был накормлен, чист и выгулян на свежем воздухе. А как малыш развивается эмоционально, няню не интересует. Поэтому сейчас в мире существует большая проблема — формируется новое, эмоционально холодное поколение. Слава Богу, что есть бабушки. Они могут пожалеть, рассказать, помочь, посмеяться, поиграть. А эмоционально холодные люди знают только себя — у них нет эмоций для других. И глобальная проблема может быть в том, что эти эмоционально холодные люди родят таких же потомков. Ведь они не имели собственного опыта эмоциональной теплоты.

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