Местные называют это событие “чудом”. Бездомные щенки спасли младенца – они согревали его теплом своих тел на протяжении всей ночи

В Индии собака и ее щенки спасли новорожденного ребенка, от которого отказались родители. Об этом сообщает «Дивогляд», передает NNS.

Это произошло в провинции Чаттисгарх. Там бездомная собака обнаружила новорожденную девочку, а потому в течение всей ночи прижималась к ней со своими щенками посреди поля.

К счастью, впоследствии ребенка полностью невредимым обнаружили люди, которые услышали его плач. Затем они обратились к местным властям и передали новорожденную медикам.

“Возможно, это тепло от щенков и самой их матери поддерживало жизнь этого новорожденного. Обычно ночью температура падает, и уже декабрь. Надо сказать, что это ей повезло”, – прокомментировал ситуацию местный.

Сейчас правоохранители пытаются найти родителей девочки, которая получила имя Аканкша. По словам местных, это событие – “чудо”, потому что обычно бездомные собаки агрессивны и вряд ли способны помочь ребенку в подобных условиях.

В Индии обезьяны убили 250 собак из мести: собаки загрызли их детеныша (видео)

“Пакунок малюка” -компенсацию можно теперь оформить через “Дию”