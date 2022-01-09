5 причин, по которым пассажиров выгоняли с борта самолета

Почему пассажиров выгоняли с борта самолета и какие скандальные случаи обсуждались в соцсетях в 2021 году
Путешествие самолетом для некоторых туристов заканчиваются еще до взлета. Все чаще путешественников просят покинуть борт по самым разным причинам. Экипаж выгонял пассажиров из самолета с самыми неожиданными объяснениями – от “несоответвующей” одежды до веса и запаха.
Что нужно учитывать туристам перед поездкой в аэропорт, чтобы авиакомпания не отказала в поездке NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.
Пять случаев, когда пассажиров выгоняли с самолета в 2021 году
- Неподходящая одежда
Выбор одежды для аэропорта может быть сложным решением, если принять во внимание комфорт, стиль и возможность “выкинуть” пассажира из самолета. В этом году туристический сектор столкнулся с хаосом. Но некоторые бортпроводники все же приложили дополнительные усилия, чтобы обеспечить соблюдение своей политики в отношении одежды, пишет издание.
От слишком большого декольте до укороченных топов – несколько женщин рассказали свои истории после того, как им сказали, что их наряды “неуместны”.
- Австралийка Кэтрин Бэмптон, 23 года, была одета в обычную майку с завязками на шее, когда пыталась успеть на рейс авиакомпании Virgin Australia из Аделаиды 13 января 2021 года. Ее остановила сотрудница авикомпании. Она сообщила, что пилот отказывает в посадке в самолет из-за ее одежды. Девушка получила объяснение: “Пилот не любит людей, обнажающих слишком много кожи”. Пассажирке разрешили зайти в самолет после того, как она набросила на плечи куртку.
- Модель OnlyFans Изабель Элеонор также попросили “прикрыться” во время полета. Сотрудники авиакомпании заявили, что ее укороченный топ “неуместен”. Тогда пассажирке сказали, что летать в бикини запрещено. В феврале ее отчитала бортпроводница, когда она путешествовала в Мельбурн из австралийского Золотого побережья. Пассажирке принесли жилет, полностью закрывающий грудь.
- Боди-билдерше Дениз Сайпинар запретили садиться в самолет в этом году после того, как сотрудники заявили, что ее одежда “будет мешать семьям”. Она собиралась сесть на рейс American Airlines из Майами в Техас 8 июля в укороченных джинсовых шортах, коричневой майке и белой блузке, завязанной на талии. Стюарды сказали, что девушка выглядит “голой”.
- В августе стюардесса Alaskan Airline публично пристыдила Сьерру Стедман за ее вид: черный укороченный топ, серый худи и шорты для путешествий. Девушка поделилась своей обидой в серии видеороликов в TikTok. Они были просмотрены более 5 миллионов раз. Пассажирку оскорбляли и после того, как она согласилась застегнуть толстовку.
- Еще одна пассажирка плотной комплекции в кроп-топе и шортах пожаловалась на дискриминацию из-за того, что была “толстой, татуированной женщиной смешанной расы”. Рэй Лин Ховард в TikTok рассказала, что ее ссадили с рейса авиакомпании Alaska Airlines и допросили в полиции после скандала из-за ее “неподходящей” одежды. Бортпроводник попросил ее надеть рубашку, и она выполнила требование.
- Неприятный запах.
Некоторых пассажиров выгоняли с рейсов из-за неприятного запаха. Это случилось, потому что другие путешественники пожаловались, что от тех слишком плохо пахнет. Генеральный директор LegalAdvice.com Дэвид Райшер объяснял, что у большинства авиакомпаний есть правила в договорах перевозки. Эти правила разрешают авиакомпании ссаживать пассажира, если зловоние настолько сильное, что другие путешественники чувствуют отвращение. Также туриста попросят на выход, если его запах влияет на безопасность и здоровье других людей в салоне. Такие правила применяют в некоторых авиакомпаниях в США.
- Лишний вес
Пассажиры должны пристегиваться перед взлетом и посадкой из соображений безопасности. У многих авиакомпаний есть пункты в договорах перевозки: пассажиры должны иметь возможность пристегиваться ремнями безопасности. Тогда им будет разрешено летать.
- Оскорбительное поведение
Персонал на борту самолета решает, следует ли ссаживать пассажира, если его поведение создает необоснованный риск оскорбления или раздражения других пассажиров.
- Босые ноги
Многие авиакомпании откажутся взять на борт пассажиров без обуви по двум причинам. Во-первых, если самолет попал в аварийную ситуацию, может потребоваться обувь для безопасной высадки. Во-вторых, ноги часто плохо пахнут.
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