Сейчас на просторах интернета множество полезных лайфхаков, которые мы активно используем в различных ситуациях. И в СССР такие тоже были. 5 бытовых лайфхаков от хозяек из СССР

Хозяйки придумывали разнообразные уловки, экономили средства и время. Некоторые из них просто поражают. О подборке 5 лайфхаков, которые были популярные в СССР NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

Использование газет в быту

Сейчас для мытья окон очень много разнообразных тряпок. А во времена СССР активно использовали только одну – газету. С ее помощью можно было натереть окно до блеска, и даже не оставалось разводов. Также такой бумагой обматывали посуду, если ее куда-то надо было переносить, продукты, застилали сиденья и лавочки.

Стирка полиэтиленовых пакетов

Экология в то время не была в особом тренде. Пакеты стирались скорее для экономии, чтобы каждый раз не тратить деньги на новые.

Сладкие леденцы в ложках

Леденцы из сахарной карамели – настоящий культовый десерт со времен СССР. Мало кто не знает о специальной тяжелой металлической форме с разнообразными фигурками: мишкой, зайчиком, петухом и многих других. А вот те, у кого такого девайса не было, использовали обычные столовые ложки.

Винные пробки в крышках от кастрюль

Даже сейчас не у одной бабушки на кухне можно заметить пробку в крышке от кастрюли. Это делали для того, чтобы не обжечься горячей посудой и лишний раз не брать прихватку или полотенце.

Выращивание чайного гриба

Во времена СССР этим занимались все, кто следил за своим здоровьем. Из такого гриба делали всевозможные настойки и напитки. Продукт и сейчас достаточно известный своими полезными свойствами и приобрести его можно во многих магазинах. Современное название напитка из чайного гриба – комбуча.

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