4 причины почему в СССР сажали тополя на каждом шагу

Тополя – это деревья, которые мы можем встретить в каждом дворе. В СССР сажали тополя очень много – на это есть 4 причины

Почему выбирали именно эти деревья NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

Почему тополя

Как оказалось, именно Тополь имеет целый ряд важных преимуществ, качественно выделяющих его среди других деревьев и кустарников.

Полезность тополя как растения была доказана учеными еще при Советском Союзе. В дальнейшем положительные моменты выращивания этих деревьев не раз подтверждались учеными.

Причины посадки этих деревьев

Во-первых, Тополь гораздо лучше других деревьев собирает и впитывает тяжелые элементы из воздуха, которые попадают в него из выбросов автомобилей, фабрик и заводов.

Во-вторых, Тополь имеет специфическую форму. Он не занимает много места, что позволяет высаживать множество деревьев в ряд. А если он упадет-ущерб будет гораздо меньше.

Третья причина заключается в том, что Тополь – неприхотлив. Они почти не страдают от грязного воздуха, а кроме того, в тяжелых городских условиях им не требуется никакого дополнительного ухода, будь то подкормка или поливка. Их очень легко рубить, при необходимости или стричь крону.

Тополя-это долгожители, в этом заключается четвертая причина их посадки. Они спокойно доживают до 100 лет даже в самых неблагоприятных условиях.

Кстати, высаживать тополя в городах и вдоль шоссейных дорог в СССР стали еще в 1930-е годы.

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