10 странных запретов для туристов в разных странах

В той или иной стране есть довольно странные запреты для туристов. Об это путешественников предупреждают специалисты туристической отрасли. О чем нужно знать, чтобы не попасть в сложную ситуацию

Эксперты посоветовали перед тем, как отправляться в ту или иную страну на отдых, внимательно изучить местное законодательство. Это необходимо, чтобы выяснить, что запрещено там делать и какое наказание может ждать нарушителей.

ТОП-10 странных запретов

Лондон

Эксперты предупредили путешественников, которые планируют посетить здание парламента в Лондоне, прислушаться к своему самочувствию и отложить экскурсию туда в случае недомогания, так как умирать в здании парламента противозаконно.

Дело в том, что согласно британскому законодательству тот, кто умирает в парламенте, должен быть похоронен за государственный счет.

Афины

В Афинах приезжим стоит отказаться от высоких каблуков: шпильки запрещены на территории таких популярных памятников, как Акрополь или Парфенон.

Испания

Сидя за рулем настоятельно не рекомендуется носить шлепанцы. Предположительно это требование возникло потому, что такая обувь может легко слететь с ноги и застрять под педалью. Это заставит водителя потерять концентрацию или даже спровоцирует потерю контроля над автомобилем.

Барбадос

На Барбадосе закон запрещает надевать вещи с определенным принтом, например камуфляжным рисунком. В этом случае местные власти могут решить, что вы пытаетесь выдать себя за полицейских, которые борются с наркоторговлей, или еще хуже – военных. Только им разрешена такая “маскировка”.

Швейцария

Запрет касается гигиены. Там нельзя спускать воду в унитазе после 22 часов. В противном случае соседи, услышав звуки сливного бачка, могут позвонить в полицию и пожаловаться на то, что вы создаете слишком много шума.

Венеция

В Венеции могут выписать штраф за кормление голубей на площади Сан-Марк. Это решение обусловлено в первую очередь тем, что голуби портят и пачкают исторические здания и памятники, а также тем, что слишком высок риск различных заболеваний из-за высокой концентрации птиц на площадях города.

Рим

Нельзя сидеть на лестницах. Местные власти заметили, что приезжие слишком много времени проводят на них, тем самым загораживая проход для пешеходов.

Сингапур

Для соблюдения чистоты в городе с 1992 года существует запрет на жевательную резинку. Это связано с тем, что правительству города приходилось тратить огромные ресурсы для очистки общественных мест от выброшенных людьми жевательных резинок или, того хуже, – приклеенных к сиденьям в транспорте.

Германия

Запрет на остановку на автобане. Чтобы избежать наказания, эксперты посоветовали иметь при себе канистру с бензином и не выезжать на дорогу с пустым баком.

Франкфурт

Забавный запрет существует в немецком Франкфурте: там зимой категорически запрещено ездить на коньках на скорости свыше 80 км в час.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.