20 век давно канул в лету, оставив многочисленные фотографии, которые помогают нам сегодня вспомнить или узнать о событиях того времени, ощутить его дух. Некоторые из них стали историческими и в свое время размещались на первых полосах мировых и общенациональных СМИ. Ниже – исторические фото из 20 века, которые до сих пор кажутся крутыми, вызывая самые разнообразные эмоции.
Кто-то ощутит ностальгию, рассматривая эти фото, кто-то вздохнет с облегчением, что прошлое осталось в прошлом, кто-то испытает ненависть или сочувствие, а кто-то просто получит новую для себя информацию об событиях прошлого века.
Исторические фото из 20 века, которые до сих пор вызывают эмоции
«Волки» в овечьей шкуре Английские бронеавтомобили Lanchester Мк. II, замаскированные под слонов. В годы Второй мировой такая маскировка применялась британцами в Индии
13-летний Лионель Месси прилетел в Испанию для подписания контракта с Барселоной, 2000 год
Maйкл Джeксон и Maдонна на вpучeнии пpeмии «Ocкap», 1991 год
Бал-маскарад в колхозе «Грузия», Херсонской области. 1964 г.
В 1989 году компания Pepsi в обмен на 17 подводных лодок согласилась поставлять газировку в СССР
Газеты, вышедшие 30 лет назад с новостью об отставке Горбачёва и окончательном распаде СССР. 26 декабря 1991 года
Говорящий рекламный робот Фредди Форд на автосалоне. 1964 г.
Детский аниматор в парке культуры имени Первого Мая, выпивает после рабочего дня. Луганск, середина 90-х
Добрый ГАИшник 1985 г.
Конец 70- х гг. 20 века, Леонида Ильича Брежнева эстетизируют перед телевизионной записью
Мужчина в поле на фоне горящего нефтеперерабатывающего завода. Сербия, 1999 год
Первый и единственный Президент СССР Михаил Горбачёв и его жена Раиса (слева), СССР, 1990 год.
Протест против гуманитарной помощи, 1991 год, Москва
Советский сторожевой корабль «Беззаветный» совершает навал на американский ракетный крейсер «Йорктаун» у берегов Крыма, 1988 г.
Солнечная Калифорния. США. 1960-е
Сухогруз «Пётр Васёв» после столкновения 31.08 86 года с пассажирским пароходом «Адмирал Нахимов», недалеко от Новороссийска, в ходе которого погибло 423 человека
Участники новогоднего представления в Большом Кремлевском дворце 01.01.1960 г