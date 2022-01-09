Исторические фото из 20 века, которые до сих пор кажутся крутыми

Дата публікації
Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими
  • Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими
  • Історичні фото з 20 століття, які досі здаються крутими
Читай новини України у Google News

20 век давно канул в лету,  оставив многочисленные фотографии, которые помогают нам сегодня вспомнить или узнать о событиях того времени, ощутить его дух. Некоторые из них стали историческими и в свое время размещались на первых полосах мировых и общенациональных СМИ. Ниже – исторические фото из 20 века, которые до сих пор кажутся крутыми, вызывая самые разнообразные эмоции.

Кто-то ощутит ностальгию, рассматривая эти фото, кто-то вздохнет с облегчением, что прошлое осталось в прошлом, кто-то испытает ненависть или сочувствие, а кто-то просто получит новую для себя информацию об событиях прошлого века.

Исторические фото из 20 века, которые до сих пор вызывают эмоции

«Волки» в овечьей шкуре
Английские бронеавтомобили Lanchester Мк. II, замаскированные под слонов. В годы Второй мировой такая маскировка применялась британцами в Индии

13-летний Лионель Месси прилетел в Испанию для подписания контракта с Барселоной, 2000 год

 

Maйкл Джeксон и Maдонна на вpучeнии пpeмии «Ocкap», 1991 год

 

Бал-маскарад в колхозе «Грузия», Херсонской области. 1964 г.

 

В 1989 году компания Pepsi в обмен на 17 подводных лодок согласилась поставлять газировку в СССР

 

Газеты, вышедшие 30 лет назад с новостью об отставке Горбачёва и окончательном распаде СССР. 26 декабря 1991 года

Говорящий рекламный робот Фредди Форд на автосалоне. 1964 г.

 

Детский аниматор в парке культуры имени Первого Мая, выпивает после рабочего дня. Луганск, середина 90-х

 

Добрый ГАИшник 1985 г.

Конец 70- х гг. 20 века, Леонида Ильича Брежнева эстетизируют перед телевизионной записью

Мужчина в поле на фоне горящего нефтеперерабатывающего завода. Сербия, 1999 год

Первый и единственный Президент СССР Михаил Горбачёв и его жена Раиса (слева), СССР, 1990 год.

Протест против гуманитарной помощи, 1991 год, Москва

Советский сторожевой корабль «Беззаветный» совершает навал на американский ракетный крейсер «Йорктаун» у берегов Крыма, 1988 г.

Солнечная Калифорния. США. 1960-е

Сухогруз «Пётр Васёв» после столкновения 31.08 86 года с пассажирским пароходом «Адмирал Нахимов», недалеко от Новороссийска, в ходе которого погибло 423 человека

Участники новогоднего представления в Большом Кремлевском дворце 01.01.1960 г.

Участники новогоднего представления в Большом Кремлевском дворце 01.01.1960 г

Источник

Заявление Путина о “советском долге” Украины – что говорят в Киеве

5 бытовых лайфхаков от хозяек из СССР

Новый год в СССР – 10 традиций, которые почти забыты

 

Тег:
To Top