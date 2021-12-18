5 самых уважаемых профессий в СССР, которые теперь не в почете

В СССР активно пропагандировали тезис о важности и ценности каждой профессии. «Все профессии нужны, все профессии важны», – помните? Однако, далеко не каждая должность пользовалась почетом у граждан Союза. Были «места» под самым ярким советским солнцем, занять которые хотелось бы особенно. Или хотя бы дружить с теми, кто их уже занял. И это, отнюдь, не учитель или врач, как можно было бы подумать. И даже не милиционер или чиновник. NNS назовет 5 самых уважаемых профессий в СССР, которые уже давно не в почете.

Некоторые варианты из ТОП-5 могут показаться вам неожиданными. Особенно, если вы не жили в Советском Союзе.

5 самых уважаемых профессий в СССР

Мясник в продуктовом магазине

Стоит сразу отметить, что в советские времена работники сферы торговли в принципе пользовались известной степенью престижа. При этом работа в продуктовом магазине считалась самой крутой. Настоящей «элитой» считали мясники, которые работали в продуктовых магазинах. Такая слава вокруг них сложилась главным образом на излете Советского Союза в годы дефицита. А все потому, что сотрудники торговли имели доступ к дефицитным товарам. Немудрено, что многие в то время хотели если и не оказаться на их месте, то по крайней мере завести такого знакомого.

Администратор гостиницы

Молодому поколению это может показаться странным и неожиданным, однако советские граждане достаточно много путешествовали по стране. Даже официальные социальные исследования указывают на то, что жители стран бывшего СССР в среднем путешествуют (в том числе и внутри своих стран) существенно меньше, чем жители Союза. В результате, в стране Советов гостиницы без дела не стояли. Работа администратором считалась очень престижной. В институты, выпускавшие таких специалистов, был серьезный конкурс. Помимо серьезных зарплат, работа администратора манила некоторых не слишком порядочных граждан своим «теневым потенциалом заработка». Он касался главным образом спекуляций на импортных товарах, а также проституции.

Телевизионный мастер

Телевизор в XX веке был столь же важной и желанной вещью, как в наше время компьютер или телефон с интернетом. Голубой экран был в каждом доме. Как и любая другая техника, телевизор регулярно ломался. А это в свою очередь означало, что телевизионные мастера без работы не сидели. Ателье ремонтировали оборудование граждан, как в специальных мастерских, так и высылали специалистов на дом. В 1980-е годы с появлением в СССР первых видеомагнитофонов у телемастеров открылась новая возможность заработка – адаптация старых советских телевизоров для принятия стандарта PAL.

Автомеханик

Автомеханики в Советском Союзе не только хорошо зарабатывали, но также были в народном почете. Умение ремонтировать автомобиль являлось одним из самых авторитетных навыков. Автомеханик был и остается той специальностью, которая никогда не останется без работы. Это оказалось очень полезным уже на излете страны, когда в обществе и экономике начались серьезные проблемы.

Таксист

В Советском Союзе такси стоило очень дешево, а потому было транспортом доступным и вездесущим. Даже несмотря на классическое и известное: «Наши люди в булочную на такси не едят». Вопреки расхожем мифам, в советские времена таксистам все также оставляли на чай. Причем, в условиях социалистической действительности, суммы набирались действительно неплохие.

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