17 привычек из СССР, от которых лучше избавиться

Прошло уже три десятка лет с тех пор, как СССР перестал существовать, но привычки той эпохи до сих пор живы в нас – причем иногда они имеются даже у тех, кто не застал Советского Союза и родился уже после 1991 года. Известный блогер Олег Шарп перечислил 17 привычек из СССР, от которых, по его мнению, лучше отказаться, так как они существенно портят жизнь, а местами даже смертельно опасны.

Итак, от каких привычек СССР лучше отказаться (NNS цитирует блогера Олега Шарпа без купюр)

1. Переживать о том, что скажут люди

Все советские граждане зависели от мнения окружающих. Перед тем, как что-то сделать, надеть, построить и сказать, нужно было сто раз подумать, прикинув реакцию родных, соседей и даже случайных прохожих.

2. Привычка готовить на праздники, как на убой

Тут все понятно: привычка метать на праздничный стол все лучшее сразу зародилась в тот прискорбный период, когда не то что лучшее — и необходимое-то было непросто достать. Так что богатый стол служил показателем статуса: вот я какая молодец, в дефицит достала, успешная женщина!

3 Привычка есть все с хлебом

Причем даже блюда, которые, по сути, сами хлебом и являются, потому что сделаны из такой же муки — макароны и пельмени. Углеводные блюда типа каш и жареной картошки тоже полагалось есть с хлебом. «Ешь с хлебом, а то не наешься!» – знакомая фраза?

4 И заказывать обед из трех блюд

Тёща до последнего дня своей жизни (прожила 94 года) строго придерживалась этого правила – с обязательным компотом в конце. Лично я компот ненавижу и всегда ограничиваюсь одним блюдом.

5 И пить чай «со сладеньким»

Хотя уже давно можно просто наслаждаться вкусом самого чая: он теперь не только в пачке со слоном и не только со вкусом лежалого веника.

6 Привычка давать бытовые взятки

В Союзе полагалось везде иметь «своих»: не только «своих» врачей и парикмахеров, но даже «своих» продавцов, которые могли намекнуть, когда «выбросят» мандарины или синих кур. При этом «своих» полагалось благодарить мелкими подношениями.

7 Привычка покупать продукты впрок

Только один вопрос: а не трамбовать в шкафы 10 пакетов с гречкой, 4 бутылки масла и пятикилограммовый мешок сахара пробовали?)

8 Привычка носить дома старые вещи

В люди не наденешь, а выбросить жалко — вот главный принцип, по которому формировался домашний гардероб. Что самое интересное, нельзя сказать, что старые вещи прямо активно носились, потому что в качестве домашней одежды они не слишком удобны. Но выбрасывать ничего нельзя! Поэтому дома надо ходить в халате или трениках, а изношенную одежду хранить на случай «вот дома буду носить».

9 Привычка превращать балкон в кладовку

Ну, тут всё понятно. Сломанные велосипеды, холодильники, санки, одна лыжа – на балкон! И хранить этот хлам годами. А что не влезло — отвозить на дачу.

10 Привычка не лечить зубы до последнего

Советскую стоматологию, в отличие от советской «большой медицины», никто лучшей в мире не считал: все знали, что стоматология в стране карательная, а что бесплатная — так за пытки в мировой истории никто и никогда не доплачивал.

11 Привычка делать ремонт десятилетиями

Начинаем с дальней комнаты, а когда закончим прихожую, дальняя комната уже обветшает, потому что пройдет лет 5. Оно и неудивительно: стройматериалы не купишь, рабочих найти можно, но сначала надо «достать» для них что-нибудь дефицитное. Короче, бег по кругу.

12 Привычка откладывать лучшее на потом

Парадный сервиз в серванте, выходная пара туфель на антресолях, «на том свете отоспимся»… Откладывать приятное на потом — самая жуткая советская привычка, потому что откладывалась, собственно, жизнь. Не надо так делать.

13 Ярлыки

Девушка в короткой юбке – проститутка, молодой парень – наркоман, одинокая женщина – разведенка, безработный мужчина – неудачник, тихий верный муж – подкаблучник. Этот список можно продолжать до бесконечности. Несмотря на внешнюю скромность и напускную воспитанность, советские граждане просто обожали осуждать и вешать ярлыки.

14 Банки

Наверняка, в одном из ящиков в кухне вы и сейчас храните пустые стеклянные банки. Зачем они нужны, если вы уже много лет не занимаетесь консервацией? В печь вместе с Энгельсом и Каутским!

15 Боязнь телефонных звонков

Атавизм сталинских времён — когда люди жили в страхе и ожидании того, что вот-вот за ними придут.

16 Привычка лечиться «народной» медициной

Чабрецом перитонит не вылечить. Но в СССР существовал целый пласт медицинских баек и суеверий — о лечении рака с помощью подорожника, последствий инфаркта с помощью липового цвета и профилактике всех болезней при помощи лампы Чижевского. Официальная “бесплатная” медицина была плоховатой — и народ начинал искать альтернативные средства. Так в 15 лет умер мой одноклассник, родители которого его лимфогранулематоз год лечили травами. А ведь мог жить ещё 2-3 десятка лет.

17 Привычка никогда не улыбаться. Практически все фотографии из СССР полны хмурых и неулыбчивых людей. Ибо нефиг – пусть себе буржуи улыбаются, а мы коммунизм строим!

Всё это очень субъективно. Если есть свои наблюдения по этому поводу – пишите!, – резюмировал блогер свой пост.

Кстати, недавно “NNS” писал:

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