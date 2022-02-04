В ВСУ рассказали о количестве оружия для защиты от России

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о состоянии обеспеченности Украины военными запасами.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу “Право на власть”, пишет Хвиля, передает NNS.

Отвечая на вопрос, на сколько времени хватит вооружения, которое в эти дни прибывает в Украину, Залужный отметил:

“Мы военные люди, говорим о военных запасах, об оперативных запасах и о стратегических запасах. На сегодняшний день они все почти заполнены до тех норм, которые необходимы. И этого будет достаточно, чтобы провести и первые, и последующие операции” .

Залужный также отметил, что со стороны ВСУ отслеживается вся деятельность вооруженных сил России.

“На сегодняшний день вдоль государственной границы мы видим сосредоточение военной техники и личного состава, которые туда прибывают… Есть и такие воинские части и подразделения, которые осуществляют постоянное перемещение. Это касается также территории временно оккупированного Крыма. Если внимательно проанализировать то состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, то я признаю это как военный человек, что оно нас беспокоит”, сказал он.

В то же время Залужный отметил, что любое государство будет беспокоить, если у его границ находится военная группировка.

“Но, с другой стороны, если посмотреть принципиально, и с военной точки зрения, и проанализировать возможности к осуществлению тех или иных мероприятий, то я подчеркиваю, что на сегодняшний день такой угрозы нет. Это больше всего похоже на такое, пожалуй, психологическое давление. Поэтому жителям пограничных областей не нужно волноваться, не нужно, самое главное, поддаваться панике”, отметил Залужный и призвал верить ВСУ и официальной информации.

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