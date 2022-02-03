Ученые призывают мир отказаться от мяса

Ученые считают, что человечеству необходимо отказаться от мяса, постепенно сокращая его употребление.

Ликвидация всего животноводства в течение последующих 15 лет резко сократит выбросы парниковых газов.

Об этом пишет SciTechDaily, со ссылкой на Сегодня передает NNS.

Отмечается, что в случае исключения из рациона продуктов животноводства, положительный результат увидит свет уже в течение следующих 20-50 лет. Именно этот термин критичен для климата.

Сегодня на животноводство приходится около 16% ежегодных выбросов парниковых газов.

Однако около трети всего углекислого газа, попавшего в атмосферу с момента зарождения животноводства, является результатом расчистки земель для выпаса скота и выращивания кормов.

Кроме того, крупный рогатый скот оказывает 80% отрицательного эффекта на климат от всего животноводства.

Ученые выяснили, что 15-летний поэтапный отказ от мяса сможет устранить около трети выбросов метана в мире и две трети выбросов закиси азота.

Найдена растительная замена молоку и яйцам