Термомодернизация и увеличение добычи газа: как Украина планирует стать энергонезависимой

Украина намерена полностью снабжать себя природным газом за счет сокращения его потребления благодаря термомодернизации домов, а также увеличению добычи голубого топлива.

Об этом на заседании координационного энергетического штаба по ситуации в энергетической сфере и прохождению отопительного сезона сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, передает пресс-служба ОП.

Об этом NNS узнал из сообщения Громадське.

По его словам, Украина планирует в ближайшие 3-4 года реализовать программу для увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых. Голубого топлива хотят добывать не менее 23-25 миллиардов кубометров при нынешних 18-19 миллиардах кубометров.

Параллельно власти обещают за следующие 10 лет полностью термомодернизировать большинство из 180 тысяч многоэтажных домов в Украине. Так хотят сократить потребление газа на 30-40%.

Начать это планируют после окончания текущего отопительного сезона в марте-апреле.

«Первые 5 тысяч домов — наша цель на следующий год. Эта программа будет не на один год, а на семь-десять лет и предполагает, что абсолютное большинство из 180 тысяч многоэтажных домов будет термомодернизировано», убеждает Шурма.

Он добавляет, что параллельно будут термомодернизировать и объекты социальной сферы.

Увеличение добычи

В сентябре польская нефтегазовая компания (PGNiG) заключила соглашение с Energy Resources of Ukraine и планирует добывать газ на западе Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что этот проект увеличит независимость стран от России.

До этого, в марте, «Нафтогаз» объявлял, что вместе с PGNiG будут искать газ на западе Украины. Тогда же сообщали, что первоочередной акцент компании сделают на изучении возможностей совместной разведки новых площадей в Украине на границе с Польшей.