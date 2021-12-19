Субсидия несмотря на долги по коммуналке: три варианта получения помощи

Граждане Украины получили возможность оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ даже в том случае, если у них накопилась задолженность. Названо три варианта получения помощи от государства несмотря на долги по коммуналке.

Об этом NNS узнал из сообщения today.ua.

Как правильно обращаться за начислением субсидии при наличии долгов по коммуналке, рассказала глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.

По словам министра, граждане Украины могут оформить субсидию, имея долги по оплате услуг ЖКХ.

Однако просрочка по оплатам не должна превышать три месяца. Общий размер задолженности по коммунальным услугам не должен превышать сорок установленных в государстве необлагаемых минимумов – 680 гривен. Пока срок исковой давности по вопросу неоплаченных счетов за услуги ЖКХ не истек, украинцы еще могут оформить льготы на оплату коммуналки.

Марина Лазебная перечислила три варианта, при выполнении которых должники за услуги ЖКХ имеют право на получение субсидии.

Погасить долг и после этого подавать заявку на оформление помощи от государства на оплату услуг ЖКХ.

Обратиться к поставщикам услуг, за которые сформировалась задолженность, за реструктуризацией долга. Заключенный договор необходимо предоставить при обращении за льготой в органы социальной защиты.

Если у потребителя есть подозрения, что его задолженность возникла с нарушением законодательства, то ему необходимо обратиться в суд. Копию определения об открытии дела следует предоставить при обращении за субсидией.

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