Разведка США рассекретила план возможного вторжения России в Украину – СМИ

Американская разведка решила рассекретить информацию о подготовке Кремлем плана организации провокации с жертвами для оправдания своего нового вторжения в Украину.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре официальных лица США. Об этом NNS узнал из сообщения Нromadske.

В прошлом месяце в Вашингтоне предупреждали, что российское правительство направило оперативников на восток Украины, возможно, в рамках подготовки к диверсионным операциям.

Этот план был одобрен на высоком уровне в Москве. Операция, которую Соединенные Штаты планируют разоблачить, включает в себя показ изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины и, возможно, в России. По замыслу Кремля, это должно вызвать возмущение украинской власти и создать повод для вторжения, говорят источники.

По словам одного американского чиновника, пока неясно, должны ли быть эти жертвы по задумке Москвы реальными или сфальсифицированными.

Люди, знакомые с планом, говорят, что он был разработан российскими спецслужбами и находится на завершающей стадии подготовки.

Отмечается, что план связан с другими заговорами против Украины, раскрытыми западной разведкой, но отделен от них.

«Конечно, все они связаны между собой, но это конкретная операция, предназначенная для создания потенциального повода», сказал один американский чиновник изданию на условиях анонимности.

В The Washington Post отмечают, что такие заявления от Вашингтона звучат с намерением усложнить агрессивные планы Кремля по поводу Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил эту информацию. По его словам, план России предполагает создание графического пропагандистского видео с инсценированными взрывами и использованием трупов и актеров. Сообщения о планах России США уже передали украинским и европейским партнерам.

Организация провокаций

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко сообщили о задержании 30 января в Киеве группы людей, которые планировали массовые беспорядки с применением насилия возле Офиса президента.

Монастырский заявил, что на беспорядки планировалось собрать до 5 тысяч человек. Из них до 1,5 тысячи якобы должны составлять «титушки», которые должны были устроить драки со стражами порядка.

«Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, должна была пролиться кровь», отметил Монастырский.

Он добавил, что для беспорядков специально заготовили искусственную кровь, которую должны были выдать за настоящую, якобы пролившуюся из-за столкновений с правоохранителями.

Министр отметил, что это была только первая акция из запланированных. По его словам, правоохранители обнаружили, что подобные мероприятия хотели организовать в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Что предшествовало?

Как заявляли украинская и американская разведки, РФ ищет основания для оправдания своего полномасштабного вторжения в Украину и готова устроить их самостоятельно. В Вашингтоне говорили, что Россия подготовила группу оперативников для проведения спецоперации на Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать свое вторжение.

Еще один план РФ по поводу Украины разоблачила Великобритания. Там 22 января заявили, что Россия готовит сговор, чтобы установить пророссийское руководство в Киеве. По данным британцев, потенциальным кандидатом является бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

Фото: Укрінформ