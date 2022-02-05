С 5 февраля при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственная налоговая служба (ГНС) будет проверять сведения о покупателе.

Соответствующий совместный приказ Минюста и Минфина №280/5/4, изданный 31 января этого года, был опубликован в “Официальном вестнике” 4 февраля.

Об этом сообщает издание “Дебет-Кредит”, передает NNS.

Запросы на поверку будут подавать нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений для проведения регистрационных действий.

Известно, что в ГНС для проверки будут предоставляться фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Что будет проверять налоговая

О том, какая информация будет проверяться налоговиками, известно немного.

Известно лишь, что будет проверяться соответствие данных физических лиц данным Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков.

Также будет сверяться информация с Государственным реестром прав на недвижимое имущество.

Ответ на запрос будет содержать “результат обработки запроса”.

Совместный приказ Минюста и Минфина от 31 января 2022 г. №280/5/41 был официально опубликован 4 февраля в “Официальном вестнике” №10. Документ вступит в силу с 5 февраля.

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