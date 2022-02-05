Онлайн-образование меняет мир: о чем нужно знать

Современные реалии, такие как пандемия коронавируса, подтолкнули человечество к еще большему развитию онлайн-образования.

Пока что онлайн-образование не может полностью заменить очное. Однако оно может его дополнить и сделать то, что не подвластно очной системе.

Онлайн-образование, как социальный лифт

Если еще в середине прошлого века образование было доступно далеко не каждому, и лишь немногие из представителей “не элит” пробивались наверх, то сейчас учиться можно у лучших специалистов из любой точки мира.

Даже если ребенок живет далеко от мегаполиса, в не очень благополучном с социальной точки зрения регионе, образование становится для него единственной возможностью выбраться из неблагоприятной среды.

При этом чтобы получить базовые знания, достаточные для поступления в колледж (а если повезет, и университет) достаточно базового компьютера и Интернета.

На первое место выходят самодисциплина, усидчивость и желание изменить свою жизнь.

Дети и подростки станут более требовательны к качеству образования

Попасть на живые лекции от преподавателей ведущих мировых университетов стало намного проще. Вместе с этим к отсутствию государственного диплома в нашем обществе стали относиться спокойнее. Среди университетов конкуренция между отдельными преподавателями и факультетами вытесняет конкуренцию “корочек”.

Студенты отчетливо видят разницу в качестве преподавания и делают выводы.

Будут ли они скучать на унылых лекциях, когда уже видели, как проводят занятия в МИТ и даже могут присоединиться к какой-нибудь бакалаврской программе от европейского вуза?

В частности, говоря о нашей стране, как только в обществе окончательно перестанут гнаться за “корочкой”, украинским университетам придется вообще несладко. Им нужно будет выкручиваться, предлагая студентам конкурентные продукты.

С другой стороны — хорошим преподавателям откроются новые возможности: если они заинтересуют студентов из других стран, те захотят учиться у них. Границы постепенно стираются, а расстояния сокращаются.

Открытое образование будет развивать мультикультурность

На онлайн-курсы записываются студенты из разных стран, а потом вместе выполняют групповые проекты. При этом они вынуждены сотрудничать, договариваться и достигать общих результатов, но при этом уважать чужие границы и чужую собственность.

Образованной молодежью уже сложнее будет манипулировать и навязывать одну картинку, когда она видит целую панораму. Ей также сложнее будет навязать шаблоны “свой-чужой”.

Словом, онлайн-образование можно хвалить, можно критиковать. Но тренд уже появился, получил развитие, и теперь плотно влился в нашу жизнь.

Кому-то подходит этот формат, кому-то нужны живые занятия. Понятно одно: онлайн стал дополнением к привычному традиционному обучению, и кто сможет выжать из него максимум, выиграет.

Об этом NNS узнал из сообщения zn.ua

Поколение Альфа: чем современные дети отличаются от всех нас