НДС на продукты и “коммуналку” могут уменьшить

Народный депутат Игорь Фрис заявил, что в Верховной Раде подан на регистрацию законопроект о временной отмене НДС на продукты питания, производимые в Украине, и уменьшение до 7% НДС на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает NNS.

Условиями Законопроекта предлагается до 1 января 2023 установить:

0% ставку НДС – на производимые на таможенной территории нашего государства продукты питания;

7% ставку НДС – на услуги по поставке и распределению природного газа (кроме сжиженного), поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу.

“Мы должны привести украинское законодательство в соответствие с европейским, ведь в ЕС 0% НДС на еду планируют ввести с 1 июля этого года, а Польша уже ввела такую ​​ставку с 1 февраля”, написал нардеп.

Почему хотят отменить НДС

Законопроект призван защитить украинских товаропроизводителей, обеспечить гражданам доступ к качественным продуктам украинского производства по приемлемой цене, а также содействовать поддержке потребителей жилищно-коммунальных услуг в условиях пандемии и значительному удорожанию энергоресурсов.

“У нас есть простой выбор сегодня в парламенте. Или мы оставляем все, как есть, и тогда уже до конца года будет рост цен, уменьшение производства, рост безработицы, сверхвысокая степень недовольства населения. Или мы принимаем взвешенное и ответственное решение, приводим свое законодательство в соответствие с законодательством Евросоюза, защищаем украинцев и наших производителей, и впоследствии получаем приемлемые цены в магазинах, рост производства и поступлений в бюджеты всех уровней из-за увеличения спроса – ведь люди получат возможность покупать больше”, добавил Фрис.

Напомним, размеры ставок НДС определяет Налоговый кодекс Украины. Ставки налога устанавливают от налогооблагаемой базы от 0 до 20%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это косвенный налог, который входит в цену товаров и уплачивается покупателем. А его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец.