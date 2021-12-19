В новом году украинцев ожидают важные изменения. Повышение соцвыплат и тарифов, обязательные кассовые аппараты для ФОПов, вступление в силу ряда законов – эти и другие нововведения коснутся граждан уже в январе 2022.
Что изменится в новом году пишет РБК-Украина, передает NNS.
Зарплаты и прожиточный минимум
В 2022 году размер минимальной заработной платы вырастет на 200 гривен. Очередное повышение выплат до 6700 гривен заложено в госбюджете с 1 октября. До этого времени уровень минимальной зарплаты составит 6500 гривен.
Величина прожиточного минимума в новом году будет изменятся дважды На 1 января 2022 его размер останется на уровне 2393 гривны. С 1 июля прожиточный минимум составит 2508 гривен, с 1 декабря – 2589 гривен.
Для основных групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2100 гривен, с 1 июля – 2201 гривна, с 1 декабря – 2272 гривны;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 гривен, с 1 июля – 2744 гривны, с 1 декабря – 2833 гривны;
- трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 гривна, с 1 июля – 2600 гривен, с 1 декабря – 2684 гривны;
- лиц, утративших работоспособность: с 1 января – 1934 гривны, с 1 июля – 2027 гривен, с 1 декабря – 2093 гривны.
Пенсии повысят в несколько этапов
В 2022 году планируется перерасчет пенсионных выплат для населения в такие сроки:
- с 1 января вырастут пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью;
- 1 марта будет проведена ежегодная индексация пенсионных выплат;
- с 1 марта пенсионеры старше 80 лет дополнительно начнут получать ежемесячную доплату 500 гривен, лица старше 75 лет – по 400 гривен;
- 1 апреля пересчитают пенсии работающим пенсионерам;
- 1 июля размер минимальной пенсии увеличится до 2073 гривен в связи с ростом прожиточного минимума;
- с 1 октября будет увеличен гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по трудовому стажу;
- с 1 октября предусмотрено начало выплат “возрастной” надбавки для пенсионеров от 70 лет – по 300 гривен.
- с 1 декабря – повышение минимальной пенсии до 2093 гривен после увеличения прожиточного минимума.
Стипендии
Выплаты учащимся заведений профессионального среднего и высшего образования в новом году существенно вырастут.
1250 гривен будут получать студенты учреждений профессионального и профессионально-технического образования.
1510 гривен составит стипендия учащихся профессиональных учреждений на квалификацию “младший специалист”, “профессиональный младший бакалавр”, “бакалавр”.
Студенты высших учебных заведений могут рассчитывать на стипендию 2000 гривен.
Зарплата врача – минимум 20 тысяч гривен
Повышение заработной платы врачам с нового года анонсировал президент Владимир Зеленский. Работники учреждений здравоохранения будут получать доплаты за престижность работы в размере от 300% до 500%.
Величина надбавки рассчитывается на основании должностного оклада и устанавливается руководителем учреждения.
Однако с учетом доплат уровень зарплаты медика не должен быть ниже:
- 13,5 тысяч гривен – для среднего медперсонала (специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием);
- 20 тысяч гривен – для врачей и лиц с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
Использование кассовых аппаратов станет обязательным
1 января 2022 года вступает в силу закон об использовании физическими лицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО). Срок его введения был отложен на год из-за протестов представителей бизнеса.
Кассовый аппарат должен быть у всех занятых в ритейле ФОПов, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп.
Предприниматель имеет возможность самостоятельно выбрать тип регистратора. Это может быть аппаратный РРО или программный (ПРРО).
Государственная налоговая служба предлагает бесплатное программное обеспечение, которое можно установить на любой гаджет с операционной системой Windows или Android (iOS – в разработке). В дальнейшем такое устройство можно использовать как кассовый аппарат.
Санкции за нарушение использования РРО/ПРРО составят от 100% стоимости проданного товара до 150% стоимости товара – при повторном нарушении.
Повышение налогов
В случае подписания президентом принятого ВР закона об изменениях в Налоговый кодекс, с 1 января в Украине изменятся ставки налогов на продажу недвижимости, землю, а также вырастут налоги для бизнеса в аграрной сфере.
Доход от продажи второго объекта недвижимости в течение года будет облагаться налогом по ставке 5%, третьего и последующих – по ставке 18%.
Для владельцев и пользователей земельных участков будет введено минимальное налоговое обязательство. Исключение – дачные и садовые участки, земли в пользовании физлиц в пределах населенных пунктов, земли запаса.
Доход при продаже сельхозпродукции на сумму свыше размера 12 минимальных зарплат будет облагаться налогом 18%.
Предприниматели, которые занимаются разведением домашней птицы (за исключением кур) будут исключены из 4-й группы плательщиков единого налога.
Юридические лица-руководители с налоговым долгом будут ограничены в возможности выезда за пределы Украины.
Закон о национальном сопротивлении
Для повышения обороноспособности страны и использования для этого наиболее широкого потенциала государства в Украине формируется национальное сопротивление. Закон об основах нацсопротивления начнет действовать с 1 января 2022.
Нацсопротивление включает Силы территориальной обороны, движение сопротивления, добровольческие формирования, общевоенную подготовку населения.
Силы территориальной обороны комплектуются в мирное время военнослужащими по контракту и призывниками офицерского состава. В случае особого периода дополнительно будут привлечены резервисты.
Военные части территориальной обороны будут располагаться в установленных зонах и районах, областных центрах и городах с населением от 900 тысяч жителей.
Подготовка населения к национальному сопротивлению подразумевает проведение общевоенной подготовки граждан. Начальная будет проводиться в школах, летних детских лагерях. Базовую подготовку в формате учебных сборов, курсов, занятий будут проходить граждане старше 18 лет, которые не служат в ВСУ, правоохранительных органах и других военных формированиях.
Тарифы на газ
С 1 января повысятся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 грн до 2,14 гривен без НДС за распределение 1 кубометра голубого топлива.
Наибольшая стоимость у “Черновцыгаза” – 2,14 грн/куб.м, в то время как тариф “Киевгаза” будет на уровне – 0,33 грн/куб.м.
В то же время цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022, согласно постановлению НКРЭКУ. Однако компания-поставщик может снижать цену.
Цены на проезд
Стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 1 января останется неизменной, но уже весной цены могут вырасти с 8 до 20 гривен за поездку.
Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что до конца отопительного сезона тарифы пересматривать не будут.
При этом в КГГА опубликовали проект распоряжения с планируемыми ценами на проезд в коммунальном транспорте:
- 20 гривен – разовый билет на метро, автобус, троллейбус, трамвай;
- 12 гривен – проезд по “Карточке киевлянина”;
- 15 гривен – цена за билет при покупке 50 поездок на электронный билет.
Расширение списка профессий для обязательной вакцинации
Минздрав в очередной раз дополнил список профессий, представители которых не будут допущены к работе без прохождения курса вакцинации от коронавируса с 17 января 2022. В него внесли работников:
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
В перечне профессий для обязательной вакцинации уже находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, “Укрпочты”, “Укрзализныци”, чиновники, а также персонал учебных заведений.
Бустерная прививка от COVID-19
Третья доза вакцины от коронавируса может стать обязательной в 2022 году. Принятие соответствующего решения с окончательными рекомендациями ВОЗ и ЕС ожидается в январе.
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, третья прививка от СOVID-19 будет наиболее актуальной для лиц с нарушением иммунной системы, для тех, кто давно вакцинирован – более 9-10 месяцев.
Дополнительная доза усиливает уже сформировавшийся иммунитет от предыдущих двух, что важно для людей с ослабленным иммунитетом.
Стоит отметить, что с 13 декабря 2021 Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса третьей дозой при условии, что для этого имеются медицинские показания (онкология, ВИЧ и др.).
Напомним, Кабмин в очередной раз продлил действие адаптивного карантина. Ограничения из-за коронавируса будут действовать в Украине как минимум до 31 марта 2022.