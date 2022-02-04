На Прикарпатье обнаружили редкое животное. Кто это и как выглядит (видео)

Заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко обнаружил на Прикарпатье редкое животное – слепыша подольского, которого еще называют “земляным щенком”. Небольшого пушистого жителя нор нашли на Кассовой горе.

Об этом исследователь написал на своей странице в Facebook, со ссылкой на Обозреватель передает NNS.

По словам Бучко, он мечтал отыскать слепыша очень много лет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Знаток рассказал, что впервые на украинских территориях это животное исследовал польский натуралист Роман Кунце. Он собрал информацию у жителей села Межигорцы Ивано-Франковской области, которые видели слепыша своими глазами, и описал его, “как животное серое, слепое, с бархатной шерстью и выступающими передними зубами”.

Несколько позже исследователь Вежейский в своих работах написал, что на Подолье слепышу дали прозвище “земляной щенок”, утверждает Бучко. Он также добавил, что подольский слепыш занесен в Красный список МСОП и Европейский Красный список, а также Красную книгу Украины (категория: недостаточно известный вид).

“На протяжении сотни лет ни одного сообщения! Ни одного мертвого животного или фото. Когда я начал работать в Галицком национальном природном парке, задался целью – найти это животное! И только сегодня моя мечта осуществилась! Я его нашел”, говорится в сообщении.

На видео, опубликованном заместителем директора, видно средних размеров серое, пушистое животное с маленькими глазами и ушами выглядывающее из норы диаметром 8 см.

Известно, что “земляной щенок” почти всю жизнь проводит под землей, а на поверхность вылезает только ночью и утром. Его рацион мало изучен, но считается, что слепыш подольский питается подземными частями люцерны, цикория, березки, мальвы и саженцеми деревьев.

Фото: скриншот с видео