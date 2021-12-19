Новый год и Рождество – любимые праздники многих народов мира. В каждой стране существуют свои особые традиции, которые десятилетиями исполняют и уважают – 7 самых необычных новогодних традиций мира.

Какие существуют самые необычные новогодние и рождественские традиции в разных странах мира NNS узнал из сообщения РБК-Україна.

Дания

Скандинавы очень любят зимние праздники и накануне стараются избавиться от всего старого и надоевшего. А после – как следует веселятся.

Они в течение года собирают посуду, которую уже не используют, надбитую или просто им надоела – чтобы в праздничную ночь торжественно ее расколотить “на счастье” у порога дома друзей или близких.

Под бой курантов в Дании стараются подпрыгнуть как можно выше – чтобы долететь до удачи в следующем году.

Великобритания

Британцы уделают много времени приготовлению специального праздничного пудинга. Каждый член семьи должен помешать массу по часовой стрелке и непременно загадать при этом самое заветное желание.

В пудинге ранее запекали кольцо или монетку, которые сулили удачу тому, кто их найдет.

В праздничный вечер большинство жителей Британии смотрят телевизор – у них есть специальная праздничная программа в стиле “голубого огонька”.

Шотландия

В этой стране уходящий год провожают очень необычным способом – поджигают деготь в бочке и катают ее по улицам. Это символизирует “сгорание старого года”.

А еще там верят, что счастье в новом году принесет только темноволосый мужчина с традиционными подарками, который переступит порог дома первым после новогодних курантов.

Финляндия

Финны начинают свой рождественский и новогодний вечер в знаменитых саунах и банях. Считается, что в финских саунах живут крошечные эльфы, которые оберегают своих хозяев.

А после процедур финны отправляются на кладбище, чтобы проведать усопших близких.

Среди самых популярных гаданий в Финляндии – опустить расплавленный металл в воду и смотреть на то, какую форму он обретет.

Эстония

Жителей этой странны тоже любят начинать праздники в сауне. Там верят, что сначала нужно смыть с себя все неурядицы ушедшего года и войти в новый полностью обновленным.

За праздничным столом эстонцы любят есть много и вкусно, так чтобы до отвала. Считается, что в новогоднюю ночь нужно трапезничать 7, 9 или 12 раз и оставить духам крошки – это привлечет изобилие и достаток.

Чили

В новогоднюю ночь жители Чили посещают кладбище. Действо это очень впечатляющее: во главе колонны идет мер городка, а за ним торжественно идут все жители.

А чтобы прогнать накануне нового года всю нечистую силу из дома, тут используют обычный веник. Под бой курантов чилийцы съедают 12 ложек чечевицы – по одной за каждый удар. Это должно привлечь благополучие.

Филиппины

Жители этой страны считают, что символом процветания служат все круглые вещи и очертания. На новогодний вечер надевают платье в горох и собираются за круглым столом.

Карманы в новогоднюю ночь стараются наполнить золотыми монетами, а на стол ставят идеально круглые фрукты.

Считается, что чем больше денег у человека в новогоднюю ночь, тем больше их будет на протяжении всего года.

В новогоднюю ночь все дома светятся, как елки – это отпугивает злых духов. Вечером тут принято открывать все окна и двери, чтобы в полночь быстро все закрыть. Так они выпускают старый год и впускают новый.