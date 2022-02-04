Чем можно заменить полиэтиленовые пакеты: 3 идеи

Чем можно заменить одноразовые пластиковые или полиэтиленовые маленькие пакетики и большие пакеты на рынке, в магазине или супермаркете при покупке различных продуктов.

Недавно в Украине полиэтиленовые пакеты начали продаваться отдельно, постепенно становясь запрещенными в супермаркетах и ​​в других небольших магазинчиках. Как известно, они имеют один существенный недостаток – полиэтилен плохо разлагается в почве, а при сгорании выделяет токсичные вещества.

Поэтому украинцы начали искать альтернативу, но такую ​​же недорогую и удобную в использовании. Чем можно заменить пластиковые пакеты, пишет podskazok.net, передает NNS.

Многоразовые тканевые сумки

Тканевые полотняные и хлопчатобумажные эко-сумки, изготавливаемые из натуральных материалов (лен, хлопок), будут служить намного дольше обычных пластиковых пакетов. Правда, придется их периодически стирать, но экономия семейного бюджета останется в приоритете.

А вот в мокрую дождливую погоду спасут сумки-шоперы из плащевки.

Сетки

Сетчатые сумки подходят для покупки фруктов и овощей, которые нужно взвешивать. Наклеить наклейку с информацией о весе и цене можно на авоську, при чем отклеить ее дома не возникнет сложностей.

Мешочки

Маленькие полиэтиленовые пакетики в магазине, в которых удобно было набирать крупы и другие рассыпчатые продукты, можно заменить на небольшие сетчатые сумочки или мешочки. Такие мешочки в магазинах можно купить сразу целым набором из пяти штук: можно подобрать нужные размеры и формат.

В Украине с 1 февраля вводят новые цены на пластиковые пакеты