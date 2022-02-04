5 самых распространенных ошибок, которые делают при уборке даже опытные хозяйки

Даже опытные хозяйки могут допустить ошибки при уборке собственного дома, после которых, несмотря на старания, остаются неприятные запахи, а грязь накапливается быстрее.

Уместно будет узнать о самых распространенных грубых ошибках, которые вы можете совершать, даже сами того не замечая, со ссылкой на Телеграф передает NNS.

Первая ошибка

Если вы когда-то просматривали пособия, где четко расписаны правила использования большинства бытовых средств для очистки разных поверхностей, то обычно там ясно указано, что после их нанесения нужно подождать, ведь их нужно смывать через определенный промежуток времени.

При этом большинство из нас смывает порошки еще до того, как те начинают действовать, после возмущаясь, что средство плохое, хоть и стоит больших денег.

Вторая ошибка

Нам нужно привыкнуть, что для разных типов поверхностей нужно использовать совершенно разные тряпки: для столешниц и мебели – одни, для посуды – другие.

Если вы моете все одной и той же губкой, не удивляйтесь, если ненароком оставите на мебели жирные пятна, а на поверхностях ванных комнат мутные и липкие следы.

Третья ошибка

Нельзя наносить полироль прямо на мебель. Правильным будет брызнуть средство на тряпку или специальную салфетку для мебели и уже ею дальше очищать поверхности.

Если вы привыкли наносить это средство прямо на мебель толстым слоем, вам понадобится усилие, чтобы распределить его по всей поверхности.

К тому же такие средства часто оставляют пятна и липкую пленку, на которую пыль оседает активнее.

Четвертая ошибка

Средства для мытья посуды не следует использовать для мытья досок для нарезки, так как на них часто остается большое количество бактерий, не обезвреживающих обычные средства.

Деревянные и пластиковые доски советуют обрабатывать специальными дезинфекторами хотя бы раз в неделю.

Пятая ошибка

Если вы счастлива обладательница или обладатель посудомоечной машины, помните – она тоже нуждается в особом уходе! Особенно это касается фильтров, которые следует чистить после каждого цикла. В противном случае неприятного запаха вам не избежать.

Также следует отметить, что такая техника требует регулярной очистки (примерно раз в месяц) с помощью спецсредств: таблеток или растворов, которые ни в коем случае нельзя применять в мытье посуды.

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