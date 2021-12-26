Житель Днепра «заминировал» Верховную Раду

За ложное сообщение о минировании Верховной Рады Украины полицейскими задержан житель Днепра, сообщает NNS, ссылаясь на Национальную полицию в Днепропетровской области.

49-летний мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.

Телефонный звонок на линию 102 поступил 25 декабря около двух часов дня. Полицейские отделения полиции № 3 Днепровского районного управления полиции сразу установили, что ложное сообщение о заминировании оставил 49-летний житель Днепра.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту своего проживания и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Нарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

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