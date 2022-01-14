Водитель, убивший супругов и осиротивший двоих малышей, трижды привлекался за нетрезвое вождение

Водитель, который погиб в ДТП под Харьковом сам и отправил на тот свет супружескую пару, до этого трижды привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Но его не арестовали. До суда он не дожил. Об этом рассказал бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает NNS.

Смертельное ДТП на окружной дороге Харькова произошло утром 12 января. Столкнулись Kia и такси Toyota, погибли 31-летний таксист с 29-летней женой. Двое их трехлетних детей находятся в реанимации больницы неотложной помощи.

Антон Геращенко рассказал, что водитель автомобиля KIA Сидченко Сергей Юрьевич, 1987 г.р., ныне покойный, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota, в котором находилась супружеская пара и двое их малолетних детей.

В результате столкновения в ДТП под Харьковом трехлетние мальчик и девочка остались без родителей и сами получили тяжкие травмы. За их жизнь продолжают бороться врачи.

Малышей спасло лишь то, что заботливые родители разместили их в детских креслах на заднем сидении, – говорит Геращенко (от ред.: ранее в СМИ сообщали, что дети были без кресел).

Как выяснилось, водитель автомобиля KIA трижды за последние 5 месяцев задерживался патрульной полицией за вождение в нетрезвом состоянии и по нему трижды были составлены протоколы. Это было 10 сентября, 14 и 15 ноября прошлого года.

До этого дня, к сожалению, судьи так и не нашли время рассмотреть эти дела. Судебные заседания были назначены на 21 и 26 января, а также 21 февраля. Только вот судить будет уже некого… – констатирует Геращенко.

Он говорит, что Украина остаётся государством, в котором у полиции связаны руки по отношению к злостным нарушителям правил дорожного движения. Полицейский не может забрать водительские права даже у очевидно нетрезвого водителя. А суды завалены текущими делами и не слишком быстро рассматривают дела по вождению в нетрезвом виде.

В то время как во многих странах ЕС нетрезвого водителя могут задержать на месте, а суд обязан рассмотреть его дело в течении 48-72 часов и вынести вердикт.

И я уверен, что это оправдано тем, что нетрезвые водители – это потенциальные маньяки-убийцы, которые могут подстеречь свою жертву на дороге внезапно, когда она, ничего не подозревая, мирно направляется по своим делам –написал Антон Геращенко.

Он также отметил небольшой позитив в данной сфере. А именно: после принятия в прошлом году Верховной Радой законопроекта № 2695 у судей по части 2 и 3 статьи 130 КУпАП появилось право сажать нетрезвых водителей , севших за руль повторно, под арест на 10-15 дней и конфисковывать их автомобиль.

Только, к сожалению, судьи не часто пользуются этим правом, данным им законодателями, для того, чтобы остановить потенциальных убийц на дорогах, – отметил Геращенко.

Он обратился к судьям:

Господа судьи, прошу вас стараться безотлагательно и как можно быстрее рассматривать административные протоколы в отношении нетрезвых водителей. Не стесняйтесь использовать данное Вам Законом право брать под арест таких водителей, которые в течении года повторно сели за руль пьяными дважды и трижды.

Без сомнений принимайте решения о конфискации авто, принадлежащих таким водителям!

Господа Законодатели, прошу Вас принять изменения в Кодекс про административные правонарушения и в процессуальный кодекс, чтобы ввести обязательный срок для рассмотрения дел по вождению в нетрезвом состоянии в течении 72 часов с момента поступления в суд протокола по статье 130 КУпАП.

Быстрота и неотвратимость наказания для любителей поездить в нетрезвом состоянии станет важнейшим фактором превенции таких ужасных трагедий, как та, что случилась на Харьковской окружной.

И тогда я вам гарантирую, что на украинских дорогах случаи вождения в нетрезвом состоянии станут скорее исключением, чем правилом.

Господа Судьи и Законодатели, помните, что на месте погибших в Харькове супругов можете быть и вы и любой другой гражданин Украины.

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