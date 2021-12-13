Появилось видео момента: 16-летний водитель влетел в толпу пешеходов на “зебре” в Луцке. Среди тех, кто попал под колеса – маленький ребенок. Все о жутком ДТП NNS рассказывает, ссылаясь на ТСН.

ДТП произошло на проспекте Соборном в Луцке вблизи гипермаркета “Там-Там” вчера, 12 декабря, около 14:00. В толпу пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, влетел автомобиль Renault Megane, двигавшийся на “красный”. После чего автомобиль влетел в дерево и сбил дорожный знак.

В машине на момент аварии находилось трое людей. После столкновения они пытались скрыться с места ДТП, но их задержали очевидцы и передали правоохранителям.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Их всех госпитализировали в медучреждения города.

Показания очевидцев

Как сообщают очевидцы, пешеходы переходили дорогу на свой “зеленый” свет. Другие машины остановились, тогда как Renault Megane не остановился и просто “влетел” в толпу.

“Летел на бешеной скорости, на зеленый свет, просто не реагировал на людей. На пешеходном очень много людей было. Я как раз успела дойти до разделительной полосы и передо мной просто люди разлетелись”, – рассказала очевидица Ирина. “Женщина с ребенком была передо мной. Он ехал и всех снес прямо перед моими глазами. Далее он начал убегать, там дальше его машину зажали. Вот номера его лежат, машина зеленого цвета. Он людей туда протащил, они летели в воздухе”, – добавил еще один очевидец аварии Александр.

Что известно о водителе

Как выяснилось, за рулем был 16-летний местный житель, а в салоне находились двое его друзей.

По предварительной информации, парень взял автомобиль у отца, чтобы покататься вместе с товарищами. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон и даже публиковать в сетях.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

“Патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. Кроме этого, побег от патрульных полицейских несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях”, – написал Белошицкий.

Не увидев красный сигнал светофора, водитель въехал в людей, которые переходили дорогу.

Известно, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе Луцкого высшего профессионального училища, являются местными жителями. Их семьи на учете службы по делам детей не находятся.

16-летнего водителя задержали

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Волынской области, полицейские задержали несовершеннолетнего водителя, который совершил резонансную аварию в Луцке. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство .

“Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины. 16-летнего руководителя поместили в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. За нарушение правил дорожного движения, которое повлекло тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет”, – отметили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых несовершеннолетний парень сел за руль.

Что известно о состоянии пострадавших

В результате столкновения пострадали 5 человек.

Бригады скорой доставили с места ДТП двух травмированных пешеходов в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу.

Так, в реанимационном отделении городской клинической больницы находится 39-летняя лучанка. У нее диагностировали политравму, перелом костей черепа и голени.

Также в областной больнице находится ее 5-летний сын. Ребенок получает все необходимое лечение.

“Состояние средней тяжести, ребенка переводят из реанимации в нейрохирургию. Помощи не надо, кровь сдавать также не нужно, ребенку предоставляют все необходимое лечение”, – рассказал медицинский директор учреждения Игорь Дородных.

Ребенка с места аварии в больницу доставили частным автомобилем в сопровождении полиции. Его забрали еще до приезда скорой.

Остальные женщины получили ушибы и переломы, и после оказания медицинской помощи не госпитализировались

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