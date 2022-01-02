В Одессе горе-мать поила ребенка водкой и снимала это на видео

В Одессе горе-мать поила маленького сына водкой и снимала все это на видео. При этом ситуация казалась ей смешной. Об этом пишет издание ua-in.info, передает NNS.

Мать заставляла маленького сына употреблять алкоголь. Она подмешала водку в сок и заставляла мальчика выпить такой коктейль.

Видео женщина выложили в телеграм-канале Катарсис.

На кадрах видно, как мальчик лет 3-4 играется игрушками, а мать подсовывает ему стакан с водкой. Ребенок, который, скорее всего, уже раньше пробовала алкоголь и знает, какой он на вкус, отказывается. Мать убеждает сына, что в стакане сок и показательно доливает его туда.

“Там сок, говорю тебе, пей” “Там водка, я не хочу” “Пей, я тебе сказала, а если я размешаю соком, будешь пить?”

Ребенок верит маме, когда она доливает сок, и делает глоток. В стакане оказывается водка. Мальчик плюется, а мать смеется и снимает это на видео.

Пользователи сети возмутились увиденным:

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Она ему уже наливала, поэтому он знает, каково на вкус это отвратительное зелье, потому и отказывается из-за опыта в прошлом.

Жаль малого, обреченный с детства. Если эта мать когда-нибудь увидит своего парня за чтением книг, она всячески будет унижать его и обесценивать. Знаем, проходили.

Пока неизвестно, есть ли реакция на данную ситуацию со стороны соцслужб.

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