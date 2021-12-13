В Киеве коп и медсестра получили миллион на преступной схеме – как она работала

В Киеве коп и медсестра организовали преступную схему, «заработав» на ней около миллиона гривен, передает NNS, ссылаясь на Государственное бюро расследований.

Работники Территориального управления ГБР Киева сообщили о подозрении полицейскому и работнице медицинского учреждения, которые за деньги выдавали сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Полицейский подыскивал граждан, которым были необходимы свидетельства о вакцинации без проведения прививки.

Он приводил их к медицинской работнице, которая вносила ложные сведения о вакцинации в электронной медицинской базы “Helsi” и выдавала сертификаты.

За свои услуги дельцы брали от 4 до 5 тыс. гривен. Цена услуги зависела также от марки производителя вакцины, которой якобы делали прививки.

По предварительной информации, таким образом участники группы заработали как минимум 1 млн гривен.

9 декабря ГБР провело обыски по месту работы и жительства подозреваемых. Были изъяты уже изготовленные COVID-сертификаты на более 200 человек, а также списки граждан, которые ранее обращались за получением поддельных свидетельств о вакцинации.

Полицейский и медработница подозреваются в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, и подкупе (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 УК Украины).

Санкции статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – Нацполиция.

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