Украинский депутат поздравил подписчиков с Новым годом на фоне Путина

Украинский депутат поздравил своих подписчиков в Фейсбуке с Новым годом на фоне экрана с Путиным и сделал это по московскому времени, сообщает NNS, ссылаясь на страницу политика.

Речь идет о депутате Болградского райсовета Одесской области Виталии Градинаре. Он избирался от партии ОПЗЖ.

Провокационная публикация депутата от Оппозиционного блока “За жизнь!” появилась на его странице 31 декабря 2021 года. Он пожелал подписчикам мира и благополучия и дополнил пост своим фото с бокалом вина на фоне поздравления главы страны-агрессора, трансляция которого велась российским государственным телеканалом “Россия 24”.

В комментариях под постом сначала появилось много возмущенных.

Однако на момент публикации этого материала здесь уже сплошные ответные поздравления. Негативные комментарии удалены.

Также владелец страницы ограничил список тех, кто может оставлять комментарии. Впрочем, отношение большинства к ситуации можно определить и по лайкам – из почти 900 реакций почти 500 – возмущение и злость.

Тем временем, активисты уже отреагировали на такой поступок депутата и требую СБУ вручить ему подозрение в госизмене.