В Днепре школьница уколола себе масло, чтобы увеличить губы. Теперь девятиклассницу спасают врачи, сообщает NNS, ссылаясь на ТСН. О таком «способе увеличения губ» девушка узнала из интернета.

В Днепре в детской больнице имени Руднева медики борются за здоровье 14-летней девушки, которая сама себе хотела увеличить губы и вколола в них косметическое масло.

Днепрянка начала мечтать о пухлых губах, когда ее подруги начали ходить на инъекции красоты. У девятиклассницы не было 3 тысяч гривен, необходимых для того, чтобы ей увеличили губы профессионалы, поэтому она “нагуглила” в интернете, как это можно сделать в домашних условиях. Интернет-знатоки посоветовали вколоть в губы масло, что и сделала школьница, но следствием такого эксперимента стали серьезные проблемы со здоровьем.

Губа начала опухать уже через час после инъекции.

Родители, увидев, что произошло с дочерью, срочно отвезли девочку в больницу, где ей под наркозом удаляли масло из губ. Девушка пережила три операции, прием антибиотиков и многочисленные перевязки.

Медики отмечают, что результат мог быть хуже, и девушке повезло, поскольку она могла потерять всю губу. Следует отметить, что девушка уколола себе масло только в нижнюю губу.

Теперь ей придется пройти курс реабилитации. В настоящее время школьница пьет из трубочки и ест только перетертую еду.

14-летняя Юлия стала первой такой пациенткой в ​​днепровской больнице. Говорит, что больше на подобные процедуры не отважится.

Уколола себе масло, потому что хотела пухлые губы – в Днепре спасают девятиклассницу: видео

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