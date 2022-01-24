Сгорел главный офис АТБ: повлияет ли это на работу сети супермаркетов

22 января в Днепре сгорел офис АТБ. Пожар, начавшийся на первом этаже, быстро распространился на все здание. И в итоге девятиэтажка, в которой располагался офис компании, превратилась в почерневшее обуглившееся здание. Повлияет ли это на работу супермаркетов, рассказал генеральный директор компании АТБ Борис Марков, передает NNS.

Борис Марков констатировал, что произошел форс-мажор, которого не ожидал никто. Но самое главное – никто из сотрудников офиса не пострадал. Все живы и здоровы.

Возгорание произошло в выходной день, когда в офисе находилась только дежурная группа охраны, персонал «горячей» линии, ИТ-службы и ряда подразделений. Все они успели вовремя эвакуироваться.

По словам Маркова, по предварительным данным, очагом пожара послужило неисправное оборудование ресторана «Пальмира», расположенного на первом этаже. Более точную информацию в компании ожидают получить в понедельник, по факту работы оперативно-следственной группы.

Только благодаря кропотливой и своевременной работе по внедрению и соблюдению мер противопожарной безопасности, нам удалось избежать более крупных и ощутимых последствий. Все системы отработали максимально эффективно, – отметил гендиректор и выразил особую благодарность всем пожарным.

57 бойцов сумели локализовать пожар в максимально сжатые сроки. Не смотря на стремительность и сложности возгорания, – отметил он.

Марков заявил, что на данный момент все процессы и службы работают в штатном режиме. В коммуникации с партнерами и контрагентами возможны перебои, но над их устранением уже работают специалисты компании.

Создан оперативный штаб. Решаются вопросы по графику и обеспечению сотрудников офиса рабочими местами. В ближайшее время они будут решены.

На работу магазинов нашей торговой сети данное событие никаким образом не повлияло. Обеспечение продуктами питания наших покупателей идет, и будет продолжаться в плановом графике, – заверил Борис Марков.

Он призвал всех не экономить на мерах противопожарной безопасности.

Ни при каких обстоятельствах. Иначе возможные последствия могут оказаться намного серьезнее и выше того, что не было сделано вовремя и системно, – сказал он.

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