Жестокое убийство 2-летнего мальчика в Харькове: почему мать это сделала

В Харькове 8 декабря женщина убила своего 2-летнего малыша и выбросилась из окна. Однако она выжила и рассказала, что сделала это из-за состояния здоровья.

Об этом со ссылкой на Суспільне информирует 24 канал, передает NNS.

Об этом сообщил журналистам спикер прокуратуры Харьковщины. Также об этой семье рассказали в детском саду, куда ходил убитый малыш.

Долго ждала ребенка

Во время общения со следователями подозреваемая сказала, что накануне узнала страшный диагноз. По данным телеграммы “Труха”, женщина считала, что только она сможет позаботиться о ребенке.

Издание Newsroom сообщило, что в детском саду, куда водили малыша, до сих пор не верят в произошедшее. Мол, ждала ребенка 10 лет.

“Для нас это ужас. Семья очень хорошая. Не могла этого сделать”, сказала заведующая садиком.

Также она опровергла информацию о том, что женщина воспитывала сына своими силами. Ведь отец иногда приходил его забирать.

В Харькове мать задушила двухлетнего сына и выбросилась из окна

Что было известно ранее

36-летняя женщина выбросилась из окна 4 этажа. Она под утро позвонила в полицию, когда лежала под домом. Пострадавшую немедленно госпитализировали, а в доме обнаружили убитого мальчика. Рядом было орудие убийства – пояс халата.

Правоохранители установили, что в момент инцидента в квартире находился еще дедушка. Однако 66-летний мужчина сказал, что ничего подозрительного не слыхал.

Угрожали расстрелять одногруппников: что известно о подготовке теракта в колледже Черкасской области