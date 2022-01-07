Женщина отрезала голову и половой орган своему сожителю – жестокое убийство на Херсонщине

Отрезала голову и половой орган своему сожителю: на Херсонщине женщине сообщили о подозрении в жестоком убийстве.

Об этом NNS узнал из сообщение пресс-службы областной прокуратуры Херсонской области.

“Алешковской окружной прокуратурой уведомлено о подозрении 50-летней жительнице села Великие Копани по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 января 2022 года во время застолья между сожителями возник конфликт.

“В ходе ссоры женщина набросилась с ножом на 38-летнего мужчину, нанеся ему более 100 ударов в туловище и голову. Кроме того, злоумышленница с помощью ножа и молотка фактически отделила голову от тела и напоследок отрезала ему половой орган”, информирует прокуратура.

Также сообщается, что к утру, словно ничего и не было, женщина рассказала соседу, что ее сожитель скончался.

Прибыв на место, правоохранители задержали женщину в процессуальном порядке.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.