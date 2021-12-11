В Запорожье одна из избитых группой подростков девушек на спортивной площадке возле школы теперь в больнице и нуждается в операции на носу. Тем временем мама пострадавшей стала получать угрозы с требованиями забрать заявление из полиции, об рассказала адвокат женщины Оксана Швец-Хомутова.

Об этом со ссылкой на “Суспільне” передает РБК-Украина, информирует NNS.

Защитница отметила, что никто из нападающих и их родителей не предложил помощи и не извинялся за свои действия – избиение девочек и требования перевести деньги на их банковскую карту, снимая все происходящее на видео.

“А наоборот, есть родители, которые звонили непосредственно маме потерпевшей и угрожали – если она не заберет заявление, то они будут какие-то свои механизмы включать и решать вопросы”, говорит Швец – Хомутова.

Она рассказала также, что врачи проводят пострадавшей 14-летней Евгении Корниченко дополнительные анализы по диагностированию внутренних органов-печени и почек.

“Что-то там с одной почкой какая-то проблема все-таки есть. Поэтому врачи диагностируют для того, чтобы понять, будут ли какие-то во время или после операции осложнения”, сказала адвокат.

Она также добавила, что у Евгении с детства инвалидность – у нее нет одного глазного яблока и стоит протез.

Мама девочки Анна Корниченко взяла отпуск за свой счет, чтобы быть постоянно рядом с госпитализированной дочерью.

Правозащитница отметила, что у Жени есть младшая 8-летняя сестра. Они вместе с матерью живут в общежитии в комнате площадью 7 квадратных метров.

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