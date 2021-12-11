В Запорожье одна из избитых группой подростков девушек на спортивной площадке возле школы теперь в больнице и нуждается в операции на носу. Тем временем мама пострадавшей стала получать угрозы с требованиями забрать заявление из полиции, об рассказала адвокат женщины Оксана Швец-Хомутова.
Об этом со ссылкой на “Суспільне” передает РБК-Украина, информирует NNS.
Защитница отметила, что никто из нападающих и их родителей не предложил помощи и не извинялся за свои действия – избиение девочек и требования перевести деньги на их банковскую карту, снимая все происходящее на видео.
“А наоборот, есть родители, которые звонили непосредственно маме потерпевшей и угрожали – если она не заберет заявление, то они будут какие-то свои механизмы включать и решать вопросы”,говорит Швец – Хомутова.
Она рассказала также, что врачи проводят пострадавшей 14-летней Евгении Корниченко дополнительные анализы по диагностированию внутренних органов-печени и почек.
“Что-то там с одной почкой какая-то проблема все-таки есть. Поэтому врачи диагностируют для того, чтобы понять, будут ли какие-то во время или после операции осложнения”,сказала адвокат.
Она также добавила, что у Евгении с детства инвалидность – у нее нет одного глазного яблока и стоит протез.
Мама девочки Анна Корниченко взяла отпуск за свой счет, чтобы быть постоянно рядом с госпитализированной дочерью.
Правозащитница отметила, что у Жени есть младшая 8-летняя сестра. Они вместе с матерью живут в общежитии в комнате площадью 7 квадратных метров.
Что известно
- 6 декабря в местных Telegram-пабликах появилось видео избиение школьниц в Шевченковском районе Запорожья, на котором четыре девушки избивают трех и требуют перевести деньги на банковскую карту. Оказалось, что инцидент на видео касается происшествия, информация о котором была занесена в ЕРДР. Впоследствии полиция установила лица четырех несовершеннолетних, подозреваемых в избиении школьниц и вымогательстве у них денег.
- 7 декабря запорожские следователи сообщили о подозрении в совершении преступления трем несовершеннолетним девушкам в деле избиения школьниц.
- 8 декабря суд принял решение заключить под стражу Ксению Тимченко. Ей инкриминируют хулиганство (ч. 2 ст. 296) и вымогательство (ч. ст. 189). Также избраны меры предосторожности еще двум подозреваемым в избиении школьниц — Валерии Кушниренко и Виктории Сыроватко, которые получили подозрения накануне по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство).
- 9 декабря в Шевченковском районном суде Запорожья избрали меры пресечения еще двум подозреваемым в избиении школьниц 22 ноября Кире Земляной и Ксении Кандыбе.