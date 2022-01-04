Посетитель одного из ночных клубов Мариуполя устроил скандал в заведении из-за украинского языка.

Ролик инцидента появился в одном из местных Telegram-каналов.

На видео попала только часть конфликта между мужчиной и работниками заведения. Как утверждают очевидцы события, мужчине не понравился украинский язык персонала бара, и он решил по этому поводу высказаться.

Вскоре претензии бармена переросли в обвинение с нецензурной бранью и угрозами. Одна из женщин пыталась успокоить посетителя и уговаривала его покинуть здание, однако он настаивал на собственной правоте.

“Смотри, сюда, бл***, еб***! Кто ты такая, что ты смотрела?! Что вы мне пиз***?! Я на заведение напишу (неразборчиво)”, сказал он.

Вероятно, дебошир находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На съемку на телефон другими клиентами бара он отреагировал непристойным жестом, показав средний палец на камеру.

На место происшествия вызвали полицию.

Пользователи соцсетей нашли профиль мужчины в Facebook, в котором тот постил хвалебные новости о Путине. После огласки конфликта свою страницу он удалил.

Источник: Рупор

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