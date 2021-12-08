В ночь на 8 декабря в Харькове 36-летняя женщина задушила своего 2-летнего сына. После этого она выпрыгнула из окна 4 этажа, пытаясь покончить с собой, однако осталась жива.

Об этом NNS узнал из сообщения “Обозреватель”.

В настоящее время горе-мать находится в больнице, но на контакт не идет, сообщили в местном Telegram-канале “ТРУХА Харьков”. Уточняется, что событие произошло по адресу ул. Академика Павлова, 132-В.

“”Яжматы” (харьковчанка, 1985 г.р.) осталась жива! Сейчас в больнице неотложной помощи под наркозом. На контакт не идет”, указано в сообщении.

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области информацию подтвердили, пишет ТСН. На место выезжала следственно-оперативная группа.

“Ребенок умер. Причины смерти 2-летнего мальчика устанавливаются”, рассказала пресс-секретарь Нацполиции Харьковской области Елена Боронник.

Жительница дома на Академика Павлова рассказала журналистам, что полиция и медики приехали на место происшествия около 4:00, пишет Супільне.

“Примерные родители, образцовая пара. Она родила поздно, ребенок был желанный, она билась над ней, как птичка. Это немыслимо!”, сказала соседка из квартиры этажом ниже, которая представилась Ларисой.

Информацию о смерти ребенка Суспільному подтвердил директор Департамента по делам детей Харьковского горсовета Александр Малько. Он сказал, что получил информацию от медиков и более подробной информацией о семье пока не владеет.

Мальчик ходил в детсад, мать ребенка имеет неизлечимую болезнь, сказала Суспільному заместительница Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

“Мать принимала препараты из-за неизлечимой болезни, возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое… 1984 года, кажется, рождение. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенок задушен” , сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, никаких жалоб на семью не поступало. В семье есть отец и дедушка.

Фото: Суспільне Харків