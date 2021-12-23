В Днепре задержали фейкового “президента Украины”, планировавшего свержение власти

В Днепре задержали мужчину, который возглавлял антигосударственную организацию “народовластия”. Единомышленники избрали его “президентом” Украины.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины, пишет “Обозреватель”, передает NNS.

Отмечается, что злоумышленник считал действующие органы власти нелегитимными и предлагал заменить их, не исключая и насильственной смены власти.

По данным спецслужбы, мужчина объединял единомышленников во “всеукраинский национальный конгресс”. Вместе с ними он формировал теневое правительство.

На первом собрании злоумышленник добился, чтобы его избрали “президентом Украины”. Также были назначены “глава верховной рады”, “премьер-министр”, руководители силовых ведомств. Действующие органы власти собрание назвало “террористическими структурами”.

Также мужчина пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО, ООС и действующих военнослужащих ВСУ.

Во время обысков у него нашли:

печати и бланки псевдообразований;

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;

фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и “дипломатические паспорта”.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.