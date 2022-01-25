В Днепре нашли военный объект, который был засекречен многие годы (фото)

В Днепре туристы обнаружили запущенный военный объект, который был засекречен многие годы.

На территории Новокодацкого лесничества находится заброшенный командный пункт зенитно-ракетных дивизионов, в прошлом засекреченный объект.

Об этом рассказал местный житель Вячеслав Швец на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки, передает NNS.

Туристы случайно наткнулись на старый командный пункт зенитно-ракетных дивизионов. Этот военный объект был засекречен очень много лет, но сейчас там все в запущенном состоянии.

Объект был одним из 7 зенитно-ракетных дивизионов в Днепре и там стояли ракетные комплексы С-300 (универсальная ЗРС дальнего действия, обеспечивавшая поражение всех видов современных, в том числе баллистических и крылатых ракет, воздушных целей).

Такие объекты были засекречены, но на картах их обозначали как пионерские лагеря или санатории. Территории этих пунктов и весь лес вокруг тщательно охранялись и везде висели таблички, запрещающие въезд и проход.

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